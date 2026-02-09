Στο τουρκικό μιντιακό ραντάρ, η επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζονται κυρίως ως βήμα συνέχισης της «θετικής ατζέντας», με έμφαση στην οικονομία και στον στόχο για διμερές εμπόριο 10 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, μέρος του Τύπου «δένει» το ραντεβού της 11ης Φεβρουαρίου 2026 με την ένταση στο Αιγαίο, επαναφέροντας το πλαίσιο των NAVTEX και των πάγιων θέσεων της Άγκυρας λίγο πριν από τη συνάντηση κορυφής.