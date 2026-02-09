Στο τουρκικό μιντιακό ραντάρ, η επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζονται κυρίως ως βήμα συνέχισης της «θετικής ατζέντας», με έμφαση στην οικονομία και στον στόχο για διμερές εμπόριο 10 δισ. δολαρίων.
Παράλληλα, μέρος του Τύπου «δένει» το ραντεβού της 11ης Φεβρουαρίου 2026 με την ένταση στο Αιγαίο, επαναφέροντας το πλαίσιο των NAVTEX και των πάγιων θέσεων της Άγκυρας λίγο πριν από τη συνάντηση κορυφής.
- Sabah: «Ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης θα συναντηθούν στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου»
Το τουρκικό μέσο περιγράφει τη συνάντηση ως μέρος της 6ης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας στην Άγκυρα, με συμμετοχή υπουργών των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μπαίνει η συνολική «αποτίμηση» των διμερών σχέσεων και οι τρόποι προώθησης της συνεργασίας. Πέραν η Sabah εκφράζει την ελπίδα για «νέα τροπή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών» και «επαναπροσέγγιση» μετά από δεκαετίες.
- Hürriyet: «Τουρκία και Ελλάδα βάζουν στόχο εμπορίου 10 δισ. δολαρίων»
Το δημοσίευμα «χτίζει» την επικείμενη επίσκεψη πάνω σε αριθμούς, παραθέτοντας την άνοδο των τουρκικών εξαγωγών προς την Ελλάδα και την εξέλιξη του διμερούς εμπορικού όγκου ως το 2025. Σημειώνει ότι η συνάντηση στην Άγκυρα αναμένεται να εξετάσει συνολικά τις σχέσεις και να «παράξει» νέες συμφωνίες συνεργασίας.
- Πρακτορείο Anadolu: «Τουρκία και Ελλάδα εστιάζουν στον στόχο εμπορίου 10 δισ. δολαρίων»
Η τουρκική κρατική υπηρεσία ειδήσεων παρουσιάζει την πορεία του διμερούς εμπορίου και συνδέει άμεσα τον στόχο των 10 δισ. με τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα. Αναφέρει ότι ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου, με τη συνάντηση να γίνεται υπό την προεδρία Ερντογάν και Μητσοτάκη και με συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών.
- TRT Haber: «Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία»
Το TRT δίνει έμφαση στην επίσημη διάσταση της επίσκεψης, παραπέμποντας στην ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς για το ταξίδι της 11ης Φεβρουαρίου. Το δημοσίευμα τοποθετεί την επίσκεψη στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και προβάλλει την ατζέντα της «επισκόπησης» των σχέσεων.
- Gazete Oksijen: «Ένταση NAVTEX στο Αιγαίο πριν από τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη»
Η Oksijen μεταφέρει το θέμα στο πεδίο της έντασης, συνδέοντας τις NAVTEX και τις αλληλοαναγγελίες στο Αιγαίο με το επικείμενο τετ α τετ στην Άγκυρα. Παρουσιάζει την τουρκική αντίδραση και επαναφέρει επιχειρήματα περί αρμοδιοτήτων και θέσεων που έχει διατυπώσει η Άγκυρα για την περιοχή.
- Türkiye: «Όλα τα βλέμματα στην επίσκεψη Μητσοτάκη, στο τραπέζι ο στόχος των 10 δισ. δολαρίων»
Το δημοσίευμα βάζει στο κέντρο την οικονομική διάσταση και περιγράφει την επίσκεψη ως κρίσιμο ραντεβού στο πλαίσιο της «θετικής ατζέντας». Αναφέρει ότι η συνεδρίαση στην Άγκυρα θα εξετάσει τις σχέσεις «σε όλες τις διαστάσεις» και ότι το εμπορικό όριο των 10 δισ. παραμένει βασικός στόχος.
- Gazete Birlik: «Νέα εποχή στο εμπόριο στη γραμμή Τουρκίας-Ελλάδας»
Η Gazete Birlik περιγράφει τις διμερείς επαφές ως διαδικασία που «επιταχύνεται» και εστιάζει στο πλέγμα συνεργασιών που συζητούνται σε πολλούς τομείς. Στο ρεπορτάζ κυριαρχεί η προοπτική νέων συμφωνιών, με φόντο τον στόχο των 10 δισ. και τις επόμενες υψηλού επιπέδου συναντήσεις.
- Yeni Akit: «Κίνηση που θα συζητηθεί: ο Μητσοτάκης έρχεται στην Άγκυρα, αναμένονται υπογραφές για τον μεγάλο στόχο»
Το δημοσίευμα δίνει πιο έντονο τόνο και παρουσιάζει την επίσκεψη ως «κίνηση» με χειροπιαστά αποτελέσματα, προεξοφλώντας υπογραφές κειμένων συνεργασίας. Επαναλαμβάνει το πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου και παραθέτει οικονομικά στοιχεία για την ανοδική πορεία του εμπορίου.
- Millet Gazetesi: «Τουρκία και Ελλάδα επικεντρώνονται στον εμπορικό στόχο των 10 δισ. δολαρίων»
Το μέσο επαναφέρει τα εμπορικά μεγέθη των τελευταίων ετών και υπογραμμίζει την πορεία προς τα 10 δισ. ως κεντρικό ζητούμενο. Συνδέει την προοπτική αυτή με τις πυκνές επαφές και με το ραντεβού στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.