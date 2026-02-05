Με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια, μεταβαίνει στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Τις τελευταίες ώρες, ο τουρκικός Τύπος κινείται σε «γραμμή ανακοίνωσης» για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, με το κρατικό πρακτορείο και σειρά μεγάλων sites και εφημερίδων να αναπαράγουν το ίδιο βασικό πλαίσιο: επίσημη επίσκεψη στις 11 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν πρόσκλησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο την 6η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Στα τηλεγραφήματα και τα ρεπορτάζ προβάλλεται ότι στην ατζέντα θα μπει συνολική επισκόπηση των διμερών, συζήτηση για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με αναφορές και στο ενδεχόμενο να προχωρήσουν κείμενα ή συμφωνίες συνεργασίας κατά την παραμονή της ελληνικής αποστολής στην τουρκική πρωτεύουσα.
- Πρακτορείο Anadolu (AA) | «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου».
Μεταδίδει την ανακοίνωση του Μπουρχανετίν Ντουράν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός πάει στην Τουρκία μετά από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σημειώνει ότι η επίσκεψη συνδέεται με την 6η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και ότι θα γίνει συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων, μαζί με ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.
- Ensondakika | «Ο Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου».
Αναπαράγει την ίδια γραμμή ενημέρωσης, με έμφαση στη δημοσίευση Ντουράν και στον χαρακτήρα της επίσκεψης ως επίσημης. Κάνει αναφορά στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και στο ότι στην Άγκυρα θα συμμετέχουν και αρμόδιοι υπουργοί.
- İhlas Haber Ajansı (İHA) |«Ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου».
Ως πρακτορείο, δίνει το βασικό τηλεγράφημα με το «ποιος, πότε, γιατί», παραπέμποντας στη δήλωση Ντουράν. Υπογραμμίζει ότι στην ατζέντα είναι η εξέταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων «σε όλες τις διαστάσεις» και η αναζήτηση πεδίων συνεργασίας.
- Yeni Şafak | «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία».
Παρουσιάζει την επίσκεψη ως εξέλιξη στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και παραπέμπει στη δημόσια ενημέρωση της τουρκικής Προεδρίας Επικοινωνίας. Κεντρικό μήνυμα ότι στην Άγκυρα θα συζητηθούν διμερή, καθώς και περιφερειακά και διεθνή θέματα.
- Karar | «Ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου».
Μεταφέρει την ανακοίνωση Ντουράν και εστιάζει στο ότι η συνάντηση γίνεται με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών. Αναφέρει ως στόχο την επισκόπηση των σχέσεων και την εξέταση δυνατοτήτων να προχωρήσει η συνεργασία.
- Cumhuriyet | Τίτλος: «Ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου». Αναπαράγει την ενημέρωση για την επίσημη επίσκεψη και τη σύνδεσή της με την 6η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Δίνει βάρος στο ότι η διαδικασία προβλέπει συνολική αποτίμηση των διμερών σχέσεων και συζήτηση για την ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα.
- Ekonomim | Τίτλος: «Ο Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου». Επαναλαμβάνει το βασικό τηλεγράφημα με αναφορά στη δήλωση Ντουράν, δίνοντας το πλαίσιο της συνάντησης στην Άγκυρα. Σημειώνει ότι θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, πέρα από τα διμερή.
- Dünya | Τίτλος: «Ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου». Καλύπτει την είδηση ως πολιτικό γεγονός με θεσμικό πλαίσιο (Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας). Επισημαίνει ότι στο τραπέζι μπαίνει η προώθηση συνεργασίας και η γενική αποτίμηση της πορείας των σχέσεων.
- TGRT Haber | Τίτλος: «Ο Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου». Δίνει το «σύντομο» της επίσκεψης, βασισμένο στην ανάρτηση Ντουράν. Αναφέρει ότι στην Άγκυρα θα γίνει συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με συμμετοχή υπουργών και συζήτηση για διμερή και διεθνή θέματα.
- Haber Global | Τίτλος: «Ο Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου». Παραθέτει το πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης και τον θεσμικό χαρακτήρα της 6ης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Κρατά ως βασικό σημείο ότι θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις συνολικά και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.
- BirGün | Τίτλος: «Ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου». Μεταδίδει την ανακοίνωση ως είδηση ημερολογίου, συνδέοντάς την με τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Στέκεται στη διαδικασία επισκόπησης των σχέσεων και στη θεσμική συμμετοχή υπουργών.
- GZT | Τίτλος: «Ο Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου». Παρουσιάζει την είδηση με έμφαση στο ότι πρόκειται για επίσημη επίσκεψη που «κουμπώνει» σε θεσμικό μηχανισμό διμερούς συνεργασίας. Υπογραμμίζει ότι η συνάντηση έχει στόχο να εξεταστούν οι σχέσεις και να συζητηθούν επιλογές περαιτέρω συνεργασίας.
- Habervakti | Τίτλος: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία». Αναπαράγει την ανακοίνωση Ντουράν και περιγράφει τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα. Τονίζει ότι θα γίνει συνολική επισκόπηση των σχέσεων και συζήτηση για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
- Milat | Τίτλος: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία». Μεταφέρει την ημερομηνία και το ότι η επίσκεψη γίνεται κατόπιν πρόσκλησης Ερντογάν. Αναφέρει ως πλαίσιο τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και την αξιολόγηση των διμερών σχέσεων.
- Türkiye Gazetesi | Τίτλος: «Έγινε γνωστή η ημερομηνία που ο Μητσοτάκης θα έρθει στην Τουρκία». Παρουσιάζει την επίσκεψη ως «κρίσιμη» συνάντηση με τον Ερντογάν και δίνει έμφαση στο ότι ο Μητσοτάκης ανταποκρίνεται σε πρόσκληση. Εντάσσει την άφιξη στη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.
- BengüTürk | Τίτλος: «Ο Μητσοτάκης έρχεται στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου». Αναπαράγει αναλυτικά το πλαίσιο της επίσκεψης όπως αποτυπώνεται στη δήλωση Ντουράν, με αναφορά στη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα. Σημειώνει ότι προβλέπεται επισκόπηση των σχέσεων και ανταλλαγή απόψεων για διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα.