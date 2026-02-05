Με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια, μεταβαίνει στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Τις τελευταίες ώρες, ο τουρκικός Τύπος κινείται σε «γραμμή ανακοίνωσης» για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, με το κρατικό πρακτορείο και σειρά μεγάλων sites και εφημερίδων να αναπαράγουν το ίδιο βασικό πλαίσιο: επίσημη επίσκεψη στις 11 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν πρόσκλησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο την 6η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στα τηλεγραφήματα και τα ρεπορτάζ προβάλλεται ότι στην ατζέντα θα μπει συνολική επισκόπηση των διμερών, συζήτηση για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με αναφορές και στο ενδεχόμενο να προχωρήσουν κείμενα ή συμφωνίες συνεργασίας κατά την παραμονή της ελληνικής αποστολής στην τουρκική πρωτεύουσα.