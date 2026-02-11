Περίπου μιάμιση ώρα κράτησε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Παλάτι στην Άγκυρα, με την ελληνική και τουρκική αντιπροσωπεία να υπογράφουν 7 κείμενα.

Ειδικότερα, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας για πρώτη φορά μετά την τελευταία επίσκεψη του πρωθυπουργού επί τουρκικού εδάφους, τον Μάιο του 2024.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευσε πολυμελής κυβερνητική αποστολή, στην οποία συμμετείχαν υπουργοί αρμόδιοι για την οικονομία, τις υποδομές, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την παιδεία, τον πολιτισμό και την κλιματική προστασία, καθώς και στελέχη του Γραφείου του Πρωθυπουργού και της επικοινωνιακής του ομάδας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος συζήτησαν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις -ειδικά για την ευρύτερη περιοχή-, τις κοινές δράσεις των δύο κρατών, αλλά και τα ζητήματα που έχουν προκύψει κατά καιρούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα άρσης του Casus Belli ενώπιον του Τούρκου Προέδρου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ο διάλογος πρέπει να γίνεται με πίστη και αμοιβαίο σεβασμό».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «η ελληνική θέση είναι σταθερή: Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς οργάνου με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση».

Ακόμη, συνεδρίασε το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας και υπογράφτηκαν τα εξής 7 κείμενα:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Κοινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Οι κοινές δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: