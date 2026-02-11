Ο ΠΑΟΚ σφράγισε την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας νικώντας με 2-0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος με την ομάδα του.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν το προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο και επικράτησαν ξανά, εντός έδρας αυτή τη φορά, με τον προπονητή τους να τονίζει πως αυτό ήταν και το δίκαιο, με βάση την απόδοση των δύο ομάδων.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα ματς ένταση στο οποίο εμείς είχαμε να χάσουμε τα πάντα, παρά το προβάδισμα που είχαμε από τη Λεωφόρο, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μόνο να κερδίσει. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, αντεπεξήλθαμε πολύ καλά με ή χωρίς τη μπάλα, στο δεύτερο μέρος ο αντίπαλος προσπάθησε να κρατήσει τη μπάλα αλλά και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν καλύτεροι οπότε ήταν μία απόλυτα δίκαιη πρόκριση σε έναν τελικό όπου θα διεκδικήσουμε έναν τίτλο.

Όσο για τους τραυματίες, είναι τρεις παίκτες που αντιμετωπίζουν καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν τραυματισμούς, ο Πέλκας, ο Κωνσταντέλιας και ο Ντεσπόντοφ αλλά είναι κάτι που μοιάζει φυσιολογικό έχοντας ένα πάρα πολύ δύσκολο και έντονο πρόγραμμα με σπουδαία παιχνίδια ανά τρεις ημέρες», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα απολαμβάνει το ποδόσφαιρο όταν μπαίνει στο γήπεδο και ο ένας προσπαθεί να καλύψει την απουσία του άλλου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε σε έναν τελικό, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του. Ήταν ένας στόχος για εμάς, όταν έρθει η ώρα θα τον αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που πρέπει».