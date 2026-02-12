Επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους προκάλεσε πυρκαγιά τα ξημερώματα της Πέμπτης σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια Ρωσία, οδηγώντας τις αρχές στην εσπευσμένη εκκένωση κατοίκων κοντινού χωριού, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ Αντρέι Μπατσάροφ
«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών σε εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας κοντά στο χωριό Κατλούμπαν», ανέφερε ο κ. Μπατσάροφ, σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών του μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις των αμάχων, αλλά οι κάτοικοι της κοινότητας αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα «για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τον κίνδυνο έκρηξης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς».
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 12, 2026
Ukrainian suicide drones are striking the Progress Plant in Michurinsk in the Tambov region of Russia.
The plant build high-precision instruments for aircraft and missile control systems of the Russian armed forces. The plant is now on fire pic.twitter.com/bYSVrs7zyy