Επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους προκάλεσε πυρκαγιά τα ξημερώματα της Πέμπτης σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια Ρωσία, οδηγώντας τις αρχές στην εσπευσμένη εκκένωση κατοίκων κοντινού χωριού, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ Αντρέι Μπατσάροφ

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών σε εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας κοντά στο χωριό Κατλούμπαν», ανέφερε ο κ. Μπατσάροφ, σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών του μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις των αμάχων, αλλά οι κάτοικοι της κοινότητας αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα «για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τον κίνδυνο έκρηξης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς».