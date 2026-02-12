Το Κίεβο δέχθηκε «μαζικής κλίμακας» ρωσική επίθεση με πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες, με πλήγματα σε κτίρια, όπως ενημέρωσαν αξιωματούχοι.

«Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00, περίπου ένα τέταρτο αφού έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους».

Insane POV footage from the recent bombardment of Kyiv. pic.twitter.com/1CCshMlo26 — Harry (@MastadonHarry) February 12, 2026

Κατά τον κ. Κλίτσκο, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και στις δυο όχθες του Δνείπερου, του ποταμού που διαρρέει την πόλη. Στάλθηκαν επιτόπου ομάδες των πρώτων βοηθειών.

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Thermal Power Plants in Kyiv are getting hit hard by Russian Iskander ballistic missiles.



Additionally, the city of Dnepropetrovsk is also getting hit by Iskanders. pic.twitter.com/dQzp5S0J3t — Heyman_101 (@SU_57R) February 12, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι καταγράφτηκαν πλήγματα σε σπίτι και δύο πολυκατοικίες.

Ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.