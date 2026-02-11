Οι Αρχές προχώρησαν σε προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο Πικέρμι, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε υπερχείλιση του ρέματος Βάρδας.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η οδός Ημέρου Πεύκου έχει κλείσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μέχρι να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται:

– να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο,

– να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας,

– και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου ο δρόμος δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.