Σοκαριστική είναι η μαρτυρία για την άγρια ληστεία στην Κομοτηνή, όπου γυναίκα έριξε υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο, ώστε να κλέψει κοσμήματα από κοσμηματοπωλείο.

«Μπήκε μία γυναίκα στο μαγαζί και πήγε προς τα κοσμήματα. Ρωτούσε πόσο κοστίζουν τα κοσμήματα και αν είναι χρυσά. Δοκίμασε και δύο-τρία. Ξαφνικά έβγαλε από μία σακούλα ένα πορτοκαλί μπουκάλι, που είχε υδροχλωρικό οξύ και το έριξε στην υπάλληλο. Η υπάλληλος γύρισε το κεφάλι της και βγήκε έξω», είπε μάρτυρας στο Live News.

«Η δράστις προσπάθησε να πάρει κοσμήματα και να φύγει, όμως την έπιασαν οι άλλοι καταστηματάρχες. Την κρατούσαν τρεις άντρες με το ζόρι, είχε πολλή δύναμη, ίσως είχε πάρει ναρκωτικά, έκανε περίεργες κινήσεις. Έλεγε: «Αφήστε με, έχω 4 παιδιά, παίρνω χάπια», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όσον αφορά την κατάσταση του θύματος, δήλωσε: «Η πωλήτρια πήγε στο νοσοκομείο, γιατί παρότι γύρισε το κεφάλι της όταν της πέταξε το οξύ, πήγε και στα μάτια. Όμως είναι καλά στην υγεία της και επέστρεψε στο σπίτι. Η γυναίκα με το οξύ δεν είχε ξαναπάει στο κοσμηματοπωλείο, αλλά τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσε στην αγορά της Κομοτηνής, έμπαινε στα καταστήματα και κοιτούσε τα κοσμήματα. Φορούσε κουκούλα, όμως τα χαρακτηριστικά της φαίνονται από τις κάμερες του καταστήματος. Μιλούσε καλά ελληνικά».

Σημειώνεται ότι η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.