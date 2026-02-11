Για ληστεία, για παράβαση του νόμου περί όπλων και για κατοχή ναρκωτικών κατηγορείται, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της, μία ημεδαπή που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

Αναλυτικότερα, η συλληφθείσα εισήλθε σε κατάστημα ενδυμάτων και μπιζού και άρχισε να αφαιρεί διάφορα κοσμήματα. Έγινε όμως αντιληπτή από την υπάλληλο, η οποία προσπάθησε να την εμποδίσει. Τότε, έριξε στο πρόσωπο της υπαλλήλου υδροχλωρικό οξύ!

Άμεσα οι ειδοποιηθέντες αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τη δράστιδα, στην κατοχή της οποίας σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα πλαστικό φιαλίδιο με υδροχλωρικό οξύ και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.