Τον θαυμασμό της στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εκδήλωσε η γνωστή ράπερ και στιχουργός, Νίκι Μινάζ σε συνέντευξή της στο γαλλικό κανάλι BFM2.

«Τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό και θαυμασμό προς το πρόσωπο του προέδρου μας. Δεν ξέρω αν το ξέρει, αλλά δίνει μεγάλη ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους ότι μπορεί να “χτυπήσει” τους κακούς και να νικήσει με το κεφάλι ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι από το Κουίνς της Νέας Υόρκης από όπου είμαι κι εγώ», διευκρίνισε χαμογελώντας.

Στη συνέχεια, όπως είπε η ίδια: «Αυτό που βλέπω είναι ότι μερικές φορές, ακόμη και στις χειρότερες στιγμές της ζωής σου νομίζεις ότι δεν θα τα καταφέρεις ποτέ, αλλά τελικά τα καταφέρνεις και ο πρόεδρός μας το απέδειξε αυτό. Πέρασε όλα τα δεινά που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος αναφορικά με τη δημόσια εικόνα του».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση (σ.σ. των ΗΠΑ) αποτελείται από ανθρώπους που έχουν καρδιά και ψυχή και με κάνουν περήφανη, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς «είναι και οι δύο δυναμικοί, έξυπνοι και δυνατοί άνδρες».