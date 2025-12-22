O Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ, με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής συνόδου κορυφής την οποία διοργανώνει ο Νετανιάχου στο ξενοδοχείο David Citadel στην Ιερουσαλήμ.

Οι κ. Μητσοτάκης και Νετανιάχου είχαν αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση, και στη συνέχεια διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών και ανώτεροι αξιωματούχο.

Η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

Η ενέργεια θα είναι και στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών, καθώς οι τρεις χώρες έχουν συμφωνήσει σε ένα σχέδιο Τριμερούς Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο αφορά στην εκμετάλλευση και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διοχέτευση φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, και τη μεταφορά του φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο προς τις χώρες της Ευρώπης.

Όσον αφορά στην άμυνα, η Ελλάδα και η Κύπρος συνεργάζονται με το Ισραήλ και στον τομέα της άμυνας, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προμήθεια εξοπλιστικών αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο και την Ελλάδα.