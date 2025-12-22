Συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, είχε πριν από λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ακολούθως θα έχει επαφές στην Ιερουσαλήμ και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πριν ξεκινήσει η τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17:45 το απόγευμα.

Ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του επανέλαβε τη δέσμευση στον διάλογο με στόχο την ειρήνη στην πολύπαθη Γάζα και τόνισε τη σημασία του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο. Υπενθύμισε δε ότι η χώρα μας έχει συμβάλει σε προσπάθειες για να μπει τέλος στον ανθρώπινο πόνο και πρόσθεσε πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο». Όπως είπε, «είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που έρχομαι στη Ραμάλα μετά το σχέδιο εκεχειρίας και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε έναν μακροχρόνιο πολιτικό ορίζοντα στο πλαίσιο των δύο κρατών», χαιρετίζοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Εμείς αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της Παλαιστινιακής Αρχής και ελπίζω ότι θα εγκαθιδρύσουμε μια μακροχρόνια ειρήνη. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Όλοι πρέπει να δείξουμε βούληση για συνεργασία», κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστησε τη χώρα και εξέφρασε ευγνωμοσύνη στη χώρα μας «για τη στήριξη στα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και τη δέσμευση για να βρεθεί μια ειρήνη». «Θα θέλαμε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ εντός του πλαισίου ψηφισμάτων του ΟΗΕ μέσω μιας μακρόχρονης βιώσιμης κατάπαυσης πυρός που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική κάλυψη, θέλουμε και την άμεση απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, θέλουμε επιτάχυνση ανοικοδόμησης της περιοχής», συνέχισε ο κ. Αμπάς, ο οποίος τόνισε τη σημασία της πίεσης προς το Ισραήλ «να σταματήσει τη δική της πολιτική και την υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών». Κατέληξε δε σημειώνοντας πως: «Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με τον Τραμπ και τους διαμεσολαβητές για μια ειρήνη που θα ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του ρόλου της Ελλάδας».

Να σημειώσουμε ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας να λειτουργεί ως αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση μας υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών. Η χώρα μας είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της ανοικοδόμησης, όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας.

Η επικείμενη δε τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο αναμένεται να στείλει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο τριμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει νέα δυναμική μέσα από πρόσφατες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας.