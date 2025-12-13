Η Πόπη Σεμερτζίδου με ανάρτησή της στα social media σχολιάζει το αίτημα για παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Το ίδιο συνέβη και με την κατάθεση του συντρόφου της Πόπης Σεμερτζίδου, Χρήστου Μαγειρία, ο οποίος επίσης κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες στην Εξεταστική.

Στη σημερινή ανάρτησή της η κα Σεμερτζίδου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «εδώ και καιρό έχει μετατρέψει την Εξεταστική Επιτροπή — και συνολικά τη θεσμική διαδικασία και όχι μόνο — σε ένα πραγματικό τσίρκο. Καθημερινά δίνει το δικό της σόου, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο, τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας μας, ακόμη και ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, παραπλανώντας συνειδητά την κοινωνία για το προσωπικό και πολιτικό της όφελος».

Επίσης υποστηρίζει ότι «δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια ούτε η ουσιαστική διερεύνηση των γεγονότων, αλλά αποκλειστικά η προσωπική της προβολή και η δημιουργία εντυπώσεων. Όταν όμως τίθεται ζήτημα ευθύνης, κρύβεται πίσω από την πολιτική της ασυλία, ενώ ταυτόχρονα τονίζει διαρκώς ότι είναι αρχηγός κόμματος και ότι, κατά τη λογική της, θα έπρεπε να τυγχάνει διαφορετικής και προνομιακής αντιμετώπισης σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες».

Η ανάρτηση της Πόπης Σεμερτζίδου:

«Για την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, θέλω να επισημάνω ότι άργησαν χαρακτηριστικά να προχωρήσουν σε αυτήν. Εδώ και καιρό έχει μετατρέψει την Εξεταστική Επιτροπή — και συνολικά τη θεσμική διαδικασία και όχι μόνο — σε ένα πραγματικό τσίρκο. Καθημερινά δίνει το δικό της σόου, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο, τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας μας, ακόμη και ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, παραπλανώντας συνειδητά την κοινωνία για το προσωπικό και πολιτικό της όφελος.

Παράλληλα, κατηγορεί μάρτυρες για πράγματα που δεν έχουν κάνει, χωρίς να προσκομίζει κανένα απολύτως στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς της. Με αυτή την τακτική ρίχνει λάσπη, σπιλώνει πρόσωπα και καλλιεργεί υποψίες και υπονοούμενα περί ανεντιμότητας και σκοπιμοτήτων, χωρίς αποδείξεις.

Δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια ούτε η ουσιαστική διερεύνηση των γεγονότων, αλλά αποκλειστικά η προσωπική της προβολή και η δημιουργία εντυπώσεων. Όταν όμως τίθεται ζήτημα ευθύνης, κρύβεται πίσω από την πολιτική της ασυλία, ενώ ταυτόχρονα τονίζει διαρκώς ότι είναι αρχηγός κόμματος και ότι, κατά τη λογική της, θα έπρεπε να τυγχάνει διαφορετικής και προνομιακής αντιμετώπισης σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες.

Μια στάση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο και τα ίδια τα δικαιώματα των πολιτών. Ζήτησε την προστασία της Πολιτείας για τις απειλές που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή. Αν οι ισχυρισμοί της είναι αληθείς, κάθε απειλή καταδικάζεται. Ωστόσο, η στάση της και η επιλεκτική ευαισθησία που δείχνει απέναντι στις δικές της ακραίες και προσβλητικές συμπεριφορές παραμένει προβληματική. Τέτοιες πρακτικές δεν προσβάλλουν μόνο το Κοινοβούλιο και τους θεσμούς, αλλά και την ίδια την κοινωνία.

Υπονομεύουν τη δημοκρατική διαδικασία, απαξιώνουν τον δημόσιο διάλογο και ενισχύουν τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι σε όλους τους θεσμούς και τις δομές της κοινωνίας. Εμείς, οι Έλληνες πολίτες, ζητάμε τα αυτονόητα: ίσες ευκαιρίες για όλους, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, διαφάνεια, πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση, ασφάλεια και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν θέλουμε να στερηθεί κανείς όσα έχει, αλλά να δοθεί σε όσους δυσκολεύονται η δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες, στήριξη και μια αξιοπρεπή ζωή. Θέλουμε μια κοινωνία όπου οι θεσμοί υπηρετούν τους πολίτες και όχι προσωπικές φιλοδοξίες, εξασφαλίζοντας δικαιοσύνη και αλληλεγγύη για όλους, χωρίς να ευνοεί λίγους ή να αδικεί πολλούς».