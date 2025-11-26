Για δέκα λεπτά διεκόπη η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που ερευνά τις παράνομες επιδοτήσεις αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ένταση που καταγράφηκε μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και της μάρτυρος, Καλλιόπης Σεμερτζίδου, που είχε απασχολήσει τα φώτα τις δημοσιότητας με τις φωτογραφίες που έβγαζε δίπλα σε super cars.

Η πολιτική αρχηγός χαρακτήρισε «προκλητικό» τον τρόπο με τον οποίο η μάρτυρας, όπως είπε, «ζητάει και τα ρέστα» όταν λέει ότι δεν θα ζητήσει την άδεια για να οδηγήσει όποιο αυτοκίνητο θέλει.

«Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ η πολιτική αρχηγός στράφηκε και κατά του προεδρείου, το οποίο όταν προσπάθησε να επιβάλει την τάξη, το κατηγόρησε για «κουκούλωμα» και για «επίδειξη νεοδημοκρατικής αλληλεγγύης» προς τη μάρτυρα.

Ο χαρακτηριστικός διάλογος που είχε η κ. Σεμερτζίδου με την κ. Κωνσταντοπούλου, έχει ως εξής:

Σεμερτζίδου: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα τη δείτε…

Σεμερτζίδου: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Σεμερτζίδου: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά σας κατηγορούμε κυρία μου. Έχει στενάξει ο αγροτικός κόσμος και ήρθατε να ζητήσετε τα ρέστα;

Σεμερτζίδου: Θα ανακαλέσετε. Εγώ είμαι αγρότισσα. Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα και εσείς και ο σύντροφός σας.

Σεμερτζίδου: Έχετε αποδείξεις;

Κωνσταντοπούλου: Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη […]. Από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε την Porsche και τη Ferrari; Από τα βότανα;

Σεμερτζίδου: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

Νωρίτερα η μάρτυρας είχε πει πως έχει στην κατοχή της μονάχα ένα μοτοποδήλατο, και αυτό μικρού κυβισμού. «Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι» είπε χαρακτηριστικά, ενώ δήλωσε κατ’ επάγγελμα αγρότισσα. Υποστήριξε δε, πως η Ferrari και η Porsche με τις οποίες φωτογραφήθηκε, ανήκουν στον σύντροφο της και αποκτήθηκαν το 2004 και το 2016 αντίστοιχα. Ο σχετικός διάλογος που είχε με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, έχει ως εξής:

Κ. Σεμερτζίδου: Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες.

Μ. Λαζαρίδης: Εγώ σας λέω τι αναφέρει η Αρχή για το ξέπλυμα που σας έλεγξε. Δεν ήρθε σε εμένα η αρχή. Δεν υπάρχουν αυτά που εντοπίζει η Αρχή;

Κ. Σεμερτζίδου: Υπάρχουν αλλά δεν αγοράστηκαν με επιδοτήσεις.

Μ. Λαζαρίδης: Κάτι βρήκε όμως η αρχή στον έλεγχο που σας έκαναν.

Κ. Σεμερτζίδου: Έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία (σ.σ. σύντροφός της) καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο.

Μ. Λαζαρίδης: Τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τις δραστηριότητές του;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν έχουμε κληθεί από ευρωπαϊκή εισαγγελία ούτε έχουμε γνώση για το οτιδήποτε

Αναφερόμενη δε στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που αναφέρεται σε μεθοδευμένο σχέδιο και αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά, η κα Σεμερτζίδου είπε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της Αρχής.

Μάλιστα, με την έναρξη της κατάθεσής της γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία να δείχνουν έκρηξη το 2023. Συγκεκριμένα είπε ότι: