Μονάχα ένα μοτοποδήλατο, και αυτό μικρού κυβισμού, δήλωσε ότι κατέχει η Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες με ποσά που δεν τα δικαιούνταν. Η μάρτυρας, που απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης και τα social media λόγω των αναρτήσεων που είχε κάνει φωτογραφιζόμενη με super cars, ανέφερε πως «δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι», ενώ δήλωσε κατ’ επάγγελμα αγρότισσα.

Υποστήριξε δε, πως η Ferrari και η Porsche με τις οποίες φωτογραφήθηκε, ανήκουν στον σύντροφό της και αποκτήθηκαν το 2004 και το 2016 αντίστοιχα. Ο σχετικός διάλογος που είχε με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, έχει ως εξής:

Κ. Σεμερτζίδου: Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα, σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες.

Μ. Λαζαρίδης: Εγώ σας λέω τι αναφέρει η Αρχή για το ξέπλυμα που σας έλεγξε. Δεν ήρθε σε εμένα η αρχή. Δεν υπάρχουν αυτά που εντοπίζει η Αρχή;

Κ. Σεμερτζίδου: Υπάρχουν αλλά δεν αγοράστηκαν με επιδοτήσεις.

Μ. Λαζαρίδης: Κάτι βρήκε όμως η αρχή στον έλεγχο που σας έκαναν.

Κ. Σεμερτζίδου: Έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία (σ.σ. σύντροφός της) καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο.

Μ. Λαζαρίδης: Τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε, μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τις δραστηριότητές του;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν έχουμε κληθεί από ευρωπαϊκή εισαγγελία ούτε έχουμε γνώση για το οτιδήποτε.

Αναφερόμενη δε στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που αναφέρεται σε μεθοδευμένο σχέδιο και αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά, η κα Σεμερτζίδου είπε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της Αρχής. Μάλιστα, με την έναρξη της κατάθεσής της γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία να δείχνουν έκρηξη το 2023. Συγκεκριμένα είπε ότι: