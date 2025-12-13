Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να ξεφύγει από τις εξεταστικές επιτροπές με τους αγρότες με μια απόδραση κοντά στη θάλασσα, συνοδευόμενη από τον Διαμαντή Καραναστάση.

Με χαμόγελο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook φωτογραφία από το γεύμα που απόλαυσαν οι δυο τους σε τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα.

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Διαμαντής Καραναστάσης ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής και επιστρέφει στον πολιτισμό καθώς «η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους».



Παράλληλα, στο ίδιο μήνυμα είχε χαρακτηρίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου τη «μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί πυρηνικές εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας».