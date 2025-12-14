Τραγικό θάνατο βρήκαν 12 μαθητές όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε στα πλαίσια σχολικής εκδρομής έπεσε σε χαράδρα βάθους 80 μέτρων στην Κολομβία.

#TRAGEDIA en📍#Antioquia Luto en Antioquia tras el volcamiento de un bus de transporte especial que regresaba de Coveñas a Medellín con una excursión de estudiantes del colegio Liceo Antioqueño de Bello, dejando un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y 19 heridas. pic.twitter.com/h7xbjRgu7T — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) December 14, 2025

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για την Αντιόχεια», δήλωσε ο κυβερνήτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το σχολικό λεωφορείο φέρεται να βγήκε από τον δρόμο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Η εθνική αρχή οδικής ασφάλειας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Fuerte accidente en vías de Antioquia: bus con al menos 40 pasajeros cayó al vacío en la vía entre Segovia y Remedios https://t.co/ToFn4I9FtX pic.twitter.com/uqoxjcRI0f — Infobae Colombia (@infobaecolombia) December 14, 2025

«Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι» σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, τόνισε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.

#Cooperativa90 Colombia: Bus de escolares recién graduados cayó a un abismo y al menos 12 murieron https://t.co/FmucpGf9BM pic.twitter.com/p9fbbhIkYP — Cooperativa (@Cooperativa) December 14, 2025

Χωρίς να κατονομάσουν συγκεκριμένες πηγές, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται και στους 16.