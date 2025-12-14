Τραγικό θάνατο βρήκαν 12 μαθητές όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε στα πλαίσια σχολικής εκδρομής έπεσε σε χαράδρα βάθους 80 μέτρων στην Κολομβία.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για την Αντιόχεια», δήλωσε ο κυβερνήτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το σχολικό λεωφορείο φέρεται να βγήκε από τον δρόμο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Η εθνική αρχή οδικής ασφάλειας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Προσοχή σκληρές εικόνες

«Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι» σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, τόνισε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.

Χωρίς να κατονομάσουν συγκεκριμένες πηγές, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται και στους 16.