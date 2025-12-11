Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Ένας στους δύο Έλληνες είναι υπέρβαρος, ενώ το ποσοστό του παχύσαρκου πληθυσμού αγγίζει το 12%. Σύμφωνα με το World Obesity Federation Global Obesity Observatory, ο οικονομικός αντίκτυπος της παχυσαρκίας στη χώρα μας αναμένεται να εκτοξευθεί το 2030 στα 5,48 δισ. δολάρια ή το 2,29% του ΑΕΠ. Είναι περισσότερο από προφανές ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά τι;

Στο νέο vidcast υγείας του Newsbeast «Από το Α ως το Ω3», η δημοσιογράφος Μάριον Κοντογιάννη συζητά με την κα Χρύσα Παναγοπούλου, Market Access & External Affairs Director της Novo Nordisk για Ελλάδα και Κύπρο, φωτίζοντας τις πραγματικές διαστάσεις της παχυσαρκίας και την ανάγκη για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Παχυσαρκία: Ιατρική πάθηση, κοινωνικό ζήτημα ή και τα δύο;

Αν και συχνά παρουσιάζεται ως μια κατάσταση αυξημένου σωματικού βάρους ή ένα αισθητικό ζήτημα, στην πραγματικότητα η παχυσαρκία είναι μια πολυπαραγοντική, χρόνια ασθένεια που συνδέεται με πλήθος άλλων προβλημάτων υγείας, όπως διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, λιπώδη νόσο του ήπατος και σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής υγείας. Ταυτόχρονα, οι μελέτες δείχνουν ότι σημαντικό ρόλο στον επιπολασμό της παίζουν οι οικονομικές ανισότητες και η δυνατότητα πρόσβασης σε υγιεινή διατροφή και άσκηση. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με στερεότυπα και ενοχοποιήσεις.

Ο ρόλος της παραπληροφόρησης

Την ίδια στιγμή, τα social media τροφοδοτούν μια επικίνδυνη κουλτούρα «γρήγορων λύσεων», με το 53% όσων ξεκινούν θεραπεία να το κάνουν χωρίς επιστημονική καθοδήγηση.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Το νέο κρατικό πρόγραμμα ανοίγει δρόμο σε σύγχρονες θεραπείες, δίνοντας πρόσβαση σε άτομα που παλαιότερα αποκλείονταν. Ωστόσο, δεν αρκεί για τη μείωση του επιπολασμού: Απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο δράσης, με συστηματική καταγραφή δεδομένων και ολιστική προσέγγιση.

Η συμβολή της έρευνας στην Ελλάδα

Η Novo Nordisk επενδύει σε 25 διεθνή hubs κλινικών μελετών, με ένα από αυτά να βρίσκεται στη χώρα μας. Από το 2022 έως το 2024 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 30 κλινικές μελέτες με συμμετοχή 1.400 Ελλήνων ασθενών και επένδυση άνω των 23 εκατ. ευρώ. Το ελληνικό hub συμβάλλει και στο brain gain, δίνοντας κίνητρο σε επιστήμονες να επιστρέψουν στη χώρα μας.

«Γίνε δωρητής βάρους – Δώσε βάρος στην υγεία σου»

Η ενημερωτική εκστρατεία της Novo Nordisk «Γίνε δωρητής βάρους – Δώσε βάρος στην υγεία σου» υπενθυμίζει ότι η απώλεια βάρους είναι θέμα υγείας και ποιότητας ζωής, όχι εμφάνισης.

Ποια είναι η λύση

Η παχυσαρκία απαιτεί μακροπρόθεσμη, ολιστική αντιμετώπιση:

επιστημονική καθοδήγηση

εξατομικευμένη διατροφή

κατάλληλη άσκηση

θεραπευτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται

Η αλλαγή νοοτροπίας έχει αρχίσει. Για να συνεχιστεί, χρειάζεται ενημέρωση, συνεργασία και σεβασμός σε όσους ζουν με τη νόσο.

Παρακολουθείστε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: