Ο Ολυμπιακός, για τον οποίο αποβλήθηκε ο Γκαρθία, ήταν καλύτερος από τον Άρη, για τον οποίο αποβλήθηκε ο Φαντιγκά, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και έμεινε στο 0-0, με αποτέλεσμα να είναι πλέον στο +1 από την ΑΕΚ που ανέβηκε στη 2η θέση.

Ο αγώνας άρχισε με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν την πρώτη τους φάση στο 4′, όταν ο Στρεφέτσα σέντραρε και η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Ζέλσον, ο οποίος προσπάθησε να σκοράρει από πλάγια θέση αλλά ο Αθανασιάδης κατάφερε, έστω δύσκολα, να αποκρούσει. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την κατοχή της μπάλας και ήταν αυτή που έκανε παιχνίδι, έχοντας νέα φάση στο 16′ με την άστοχη κεφαλιά του αμαρκάριστου Καλογερόπουλου μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Στρεφέτσα.

Στα επόμενα λεπτά ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να ανεβάσουν την απόδοσή τους αλλά να μην τα καταφέρνουν και τους φιλοξενούμενους να γίνονται ξανά επικίνδυνοι στο 32′ με το σουτ του Ταρέμι που έστειλε τη μπάλα λίγο έξω, μετά την κεφαλιά-πάσα του Ζέλσον. Οι «κίτρινοι» φάνηκαν για πρώτη φορά στο 37′ με τον Πέρεθ που αστόχησε από πολύ καλή θέση μετά το γύρισμα του Ντούντου, για να έρθει στο επόμενο λεπτό η ευκαιρία των Πειραιωτών με το σουτ του Στρεφέτσα από το ύψος του πέναλτι, το οποίο απέκρουσε ο Αθανασιάδης.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 46′, οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν στο γκολ με την κεφαλιά του Γένσεν μετά το γέμισμα του Ράτσιτς αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ και στο 51′ τα δεδομένα άλλαξαν καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν με 10 παίκτες… Ο Γκαρθία είχε ήδη κίτρινη κάρτα και πήγε με τις τάπες στον Πέρεθ, με συνέπεια να δει τη 2η και να αποβληθεί. Στη συνέχεια, όμως, η ισορροπία επανήλθε.

ΣΤΟ 61′ έμειναν με 10 παίκτες και οι γηπεδούχοι καθώς αποβλήθηκε ο Φαντιγκά για το μαρκάρισμα στον Ταρέμι που ήταν έτοιμος να πατήσει στην περιοχή και στο 69′ ο Ολυμπιακός πλησίασε στο γκολ αλλά ο Ελ Κααμπί, μετά την κεφαλιά του Ταρέμι, δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα. Ο Μαροκινός φορ προσπάθησε και στο 74′, αυτή τη φορά με πλασέ, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε και το 0-0 παρέμεινε.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 85′ με τον Έσε καθώς βγήκε απέναντι από τον Αθανασιάδη μετά τη συνεργασία με τον Μουζακίτη αλλά ήταν άστοχος, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει δύο αλλαγές αμέσως μετά, βγάζοντας Ελ Κααμπί – Κοστίνια και βάζοντας Γιάρεμτσουκ – Ποντένσε. Ο Άρης ήταν συνεχώς σε θέση άμυνας πλέον και απλά έδιωχνε τη μπάλα, με τον Ολυμπιακό να πιέζει ως το τέλος αλλά να μη βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος (64′ Μόντσου), Ράτσιτς, Πέρεθ (86′ Μορουτσάν), Γένσεν, Ντούντου (64′ Φρίντεκ), Μορόν.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (86′ Ποντένσε), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (69′ Ορτέγκα), Γκαρθία, Μουζακίτης, Ζέλσον (64′ Έσε), Στρεφέτσα (64′ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86′ Γιάρεμτσουκ).