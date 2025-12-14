Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός στο Περιστέρι και ηττήθηκε με 2-0 από τον Ατρόμητο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για έλλειψη ενέργειας και να παραδέχεται πως οι αλλαγές που έκανε μάλλον δεν ήταν και οι καλύτερες.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνουν στη 2η θέση και να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου, τελικά όμως ηττήθηκαν, έπειτα από ένα 90λεπτο στο οποίο δεν ήταν καλοί. Κάτι που υπογράμμισε και ο προπονητής τους στις δηλώσεις του στη Nova αμέσως μετά τη λήξη.

«Είναι μία περίεργη στιγμή για εμάς, δείξαμε ότι είχαμε έλλειψη ενέργειας, αυτό δεν μας επιτρέπει να παίξουμε όπως θέλουμε, δείγμα του πρώτου τέρματος που δεχθήκαμε. Αυτό και η πίεση είναι κάτι που δεν διαχειριστήκαμε σωστά, όπως και στο δεύτερο μέρος. Ίσως και οι αλλαγές να μην ήταν η καλύτερη έμπνευση από εμένα σήμερα», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Είμαι απογοητευμένος για τα τελευταία 25 λεπτά και ότι δεν επιτεθήκαμε στον χώρο, σε τέτοια ματς πρέπει να σκοράρεις πριν τον αντίπαλο και να έχεις διαφορετική αντιμετώπιση. Ήρθαμε μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία και με μεγάλη κούραση και μετά από μία περίοδο με δύσκολα ματς όπως με τον Λεβαδειακό και τον Άρη».