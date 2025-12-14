Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία, με τα όσα αναφέρουν στην ΠΑΕ να δείχνουν και το κλίμα που επικρατεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στην 1η θέση, το προβάδισμά τους όμως από την ΑΕΚ, η οποία είναι πλέον στη 2η θέση, μειώθηκε στον ένα βαθμό, με το κλίμα να μην είναι καθόλου καλό για την ΕΠΟ και τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, όπως φαίνεται και από τη «διαρροή» της ΠΑΕ, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα διαιτητή να κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει ο σημερινός μας αντίπαλος, ο Άρης. Σήμερα ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να μη νικήσει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

Σωστά απέβαλε τον Γκαρθία αλλά σε αντίστοιχο επικίνδυνο και βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο (78ο λεπτό) υπέδειξε… πλεονέκτημα στο πλάγιο άουτ και φυσικά δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου με κάρτα.

Ξεκάθαρο χτύπημα στα όρια της περιοχής στο πρόσωπο του Πιρόλα (75ο λεπτό) έγινε «παίζετε» ενώ ο ρέφερι προσπαθούσε για τρία λεπτά να σκεφτεί πως δε θα δώσει μια ξεκάθαρη κόκκινη του Φαντιγκά (60ο λεπτό) που ανατρέπει τον μόνο του με τον τερματοφύλακα Ταρέμι!

Έληξε το πρώτο ημίχρονο ένα λεπτό πριν τη λήξη του και υπέδειξε 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα ματς με όλες τις αλλαγές, δύο αποβολές και ανασκόπηση var και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ. Από αυτά τα τέσσερα λεπτά είναι ζήτημα να παίχτηκε ποδόσφαιρο τα δύο από αυτά!

Υπάρχει φυσικά και η φάση χέρι-πέναλτι στη γκρίζα ζώνη στο 72’ που το χέρι είναι σε απολύτως αφύσικη θέση πάνω από το σώμα και πιο ψηλά από τον ώμο.

Αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει. Όσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει».

Στον Ολυμπιακό, μάλιστα, έφερναν ως παράδειγμα το πέναλτι που κέρδισε η Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μπέτις την προηγούμενη εβδομάδα και σημείωναν πως «το δικό μας σήμερα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο».



Δείτε το πέναλτι στο 01:50 του βίντεο