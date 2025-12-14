Ακόμη ένα περιστατικό με διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο συνέβη στην περιοχή του Περιστερίου, στο Μπουρνάζι, με αποτέλεσμα το παιδί να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κλαμπ στο Μπουρνάζι, όπου 17χρονος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε κατάσταση μέθης, στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία.

Την ίδια ώρα, ακόμη ένας νεαρός 18 ετών μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ από το ίδιο κλαμπ, σε κατάσταση μέθης, στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Η αστυνομία ενημερώθηκε, πήγε στο νυχτερινό κέντρο και συνέλαβε τον 47χρονο, προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

Ο άνδρας συνελήφθη για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, αλλά και για παράβαση ωραρίου λειτουργίας του κλαμπ.