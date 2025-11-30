Επεισοδιακή ήταν η εκδρομή που έκαναν μαθητές Λυκείου από την Αθήνα, στο Ηράκλειο, με έναν 17χρονο να καταλήγει στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης και μία καθηγήτρια, έναν εστιάτορα και έναν σερβιτόρο να συλλαμβάνονται.

Σύμφωνα με το patris, όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.

Μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ως είθισται πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι οι οποίοι βέβαια συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.