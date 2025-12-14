Πετυχαίνοντας δύο γκολ, το ένα μάλιστα με ανάποδο ψαλίδι, και δίνοντας και μία ασίστ, ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Κλαμπ Μπριζ στην εκτός έδρας νίκη με 5-1 επί της Ντέντερ.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει εξελιχθεί σε ηγέτη της ομάδας του και το απέδειξε για ακόμη μία φορά και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ντέντερ η Κλαμπ Μπριζ ήθελε τη νίκη για να πλησιάσει στο -2 από την κορυφή και ο Τζόλης έκανε ό,τι έπρεπε.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε το πρώτο του γκολ κάνοντας το 1-1 και με το ξεκίνημα του δεύτερου, στο 51′, σκόραρε με ανάποδο ψαλίδι για το 1-2. Στο 69′ ο Στάνκοβιτς έκανε το 1-3, στο 73′ ο Βερμάντ έγραψε το 1-4 και στο 93′ ο Τζόλης έγραψε και ασίστ στη στατιστική του, βοηθώντας τον Στάνκοβιτς να σκοράρει ξανά για το τελικό 1-5.