Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Λαμία.

Λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12/25), 15χρονος αναβάτης ΕΠΗΟ (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα) τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά στην οδό Αβέρωφ.

Ο 15χρονος έκανε χρήση ενοικιαζόμενου πατινιού εταιρείας, χωρίς να φορά κράνος.

Φέρεται να τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος και να έχασε τον έλεγχο του πατινιού με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε παρκαρισμένο και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ελαφρά τραυματισμένος, όπου μετά τις πρώτες βοήθειες και τις εξετάσεις, εξήλθε. Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του και τα όσα προβλέπονται.

Θα το επαναλάβουμε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια όταν δεν χρησιμοποιούνται όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα πρωτίστως για τους χρήστες τους.

Με μια απλή εφαρμογή στο κινητό μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε, δηλώνοντας μόνο ότι είναι 18 ετών και ότι φοράει κράνος, χωρίς να μπορεί να γίνει γονικός έλεγχος.