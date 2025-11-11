Σε ισχύ τίθεται ο νέος κανονισμός του δήμου Αθηναίων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας πεζών και οδηγών, καθώς και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους.

Όπως δήλωσε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, ο δήμος εκπόνησε κανονιστική απόφαση που «επαναφέρει ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις συμπληρώνει», καθορίζοντας συγκεκριμένα όρια ταχύτητας και νέες απαγορεύσεις. Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

Όπως εξηγεί η Μάρω Ευαγγελίδου:

Τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να κινούνται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ./ώρα.

Απαγορεύεται η χρήση τους σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση.

Στην Πλάκα και το Ψυρρή επιτρέπεται η κίνηση με ταχύτητα πεζού, ενώ οι πεζόδρομοι της Ερμού και της Αιόλου προστέθηκαν στις ζώνες απαγόρευσης.

Στους χώρους πρασίνου, όπως Λυκαβηττός, Στρέφης και Εθνικός Κήπος, η χρήση πατινιών δεν επιτρέπεται.

Το Πεδίον του Άρεως εξαιρείται, καθώς υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένες οι θέσεις στάθμευσης

Ο δήμος Αθηναίων καθορίζει πλέον συγκεκριμένες θέσεις μαζικής στάθμευσης, στις οποίες οι εταιρείες οφείλουν να τοποθετούν τα πατίνια κάθε πρωί.

Σε περιπτώσεις αντικοινωνικής στάθμευσης -όπως σε ράμπες ΑμεΑ, ζώνες τυφλών ή πεζοδρόμια υψηλής κυκλοφορίας- τα πατίνια θα απομακρύνονται από συνεργεία του δήμου, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορριμμάτων.

Η αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την ορθή στάθμευση ανήκει στις εταιρείες μίσθωσης, οι οποίες δύνανται να μετακυλούν το πρόστιμο στους πελάτες τους, εφόσον αυτό προβλέπεται στους όρους χρήσης.

Παράλληλα, εξετάζεται η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης χρέωσης, ώστε «ο πελάτης να συνεχίζει να πληρώνει μέχρι να επιστρέψει το πατίνι στη σωστή θέση».

Κόφτες ταχύτητας

Τέλος, η Μάρω Ευαγγελίδου ανέφερε ότι ο δήμος ζητά από τις εταιρείες να εξοπλίσουν τα πατίνια με τσιπ εντοπισμού και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος χρήσης και ασφάλειας.

«Στηριζόμαστε στην ευθύνη των εταιρειών να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, καθώς η τεχνολογία το επιτρέπει», σημείωσε χαρακτηριστικά.