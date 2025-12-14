Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, είναι ο μεγαλομέτοχος της Νιούκαστλ και θέλει να αγοράσει και τη Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ετοιμάζοντας πρόταση ύψους 10 δισ. ευρώ.

Οι «μπλαουγκράνα» είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να αγοράσει κανείς καθώς με βάση το καταστατικό της ανήκει στους οπαδούς της, ελέγχεται από τα μέλη της, τα οποία εκλέγουν τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο, οπότε δεν γίνεται να αγοράσει κάποιος μετοχές.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει αυτό και γι’ αυτό, όπως ανέφεραν στην εκπομπή El Chiringuito, είναι έτοιμος να κάνει πρόταση ύψους 10 δισ. ευρώ για να γίνει ο μεγαλομέτοχος της Μπαρτσελόνα. Άγνωστο, βέβαια, πώς μπορεί να γίνει αυτό με βάση το καταστατικό του συλλόγου, ο Σαουδάραβας όμως ετοιμάζει την πρότασή του.

Με τη «Μπάρτσα» να έχει χρέη που φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ, τα λεφτά του Μπιν Σαλμάν θα έλυναν όλα τα οικονομικά προβλήματα, μένει να φανεί όμως κατά πόσο είναι εφικτό να αγοράσει όντως τον σύλλογο.