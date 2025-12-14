Ομαδικά «πυρά» δέχθηκε η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τις εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα, με αφορμή την ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, απλήρωτες ενισχύσεις και επιδοτήσεις, καθώς και τα αγροτικά μπλόκα βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε με στοιχεία για τις δημοσιονομικές διορθώσεις όλων των τελευταίων ετών, δηλαδή και για την περίοδο πριν από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε ότι «οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου, πλην μικρών εκκρεμοτήτων, θα έχει τακτοποιηθεί», και υπογράμμισε ότι άλλος δρόμος, πέρα από τη δύσκολη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει για τη διαφάνεια στις ενισχύσεις, δεν υπάρχει.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση. Έχει δρομολογηθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν συνέπειες. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές εντάσσονται σε αυτές τις συνέπειες. Το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες αγρότες είναι σε έλεγχο είναι επίσης μια συνέπεια. Δεν θα μπορούσαμε όμως να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ διαφορετικά», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο οποίος, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, δέχθηκε διαδοχικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το αγροτικό ζήτημα.

Ο υπουργός κατέθεσε στα πρακτικά το σύνολο των δημοσιονομικών διορθώσεων που επεβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2002 και εντεύθεν, προτρέποντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως εκείνα που άσκησαν διακυβέρνηση, να βάλουν τέλος στην «υποκρισία» του «δεν ξέραμε, δεν είδαμε» για τις πληρωμές των αγροτών τα προηγούμενα χρόνια. «Αλήθεια, έχετε ιδέα τι δημοσιονομικές διορθώσεις πλήρωσε η χώρα επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υφίστατο επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ; Καταθέτω στα πρακτικά το σύνολο των δημοσιονομικών διορθώσεων από το 2002, που καταλαμβάνει και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλετε να μείνετε στη γνωστή υποκρισία, “δεν ξέραμε, δεν είδαμε, δεν καταλάβαμε τίποτα”, έρχεται η ίδια η ΕΕ με τις δικές της δημοσιονομικές διορθώσεις και δίνει την εικόνα», είπε ο κ. Τσιάρας.

Το Μέτρο 23

Καθώς από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Μπάρκα, τέθηκε το ζήτημα του Μέτρου 23, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απευθύνθηκε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτήθηκε: «Το Μέτρο 23 το όφειλε η κυβέρνηση στους αγρότες; Το όφειλε το Μέτρο 23; Μπορείτε να μου απαντήσετε; Εγώ θα σας πω ότι οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου, πλην μικρών εκκρεμοτήτων, θα έχει τακτοποιηθεί. Γι’ αυτό μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει τα 3,8 δισ. ευρώ».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε από την αντιπολίτευση το ζήτημα της παρουσίας του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. «Πριν από μερικούς μήνες ενημέρωσα την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κ. Λυκουρέντζο, ο οποίος απηύθυνε προσωπική πρόσκληση σε όλα τα κόμματα να τον συναντήσουν και να ενημερωθούν. Πόσοι πήγαν; Πόσα κόμματα πήγαν; Ξέρετε; Έχετε ιδέα; Κανένας! Κανένας εκπρόσωπος κόμματος δεν πήγε», απάντησε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι την προηγούμενη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ την επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Ο τρόπος που προσεγγίζετε το θέμα της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι σαν να λέτε ότι δεν θέλετε να γίνονται έλεγχοι, και εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό», σχολίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας τη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης. «Για πρώτη φορά, μέσα από μια διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων, βρίσκονται σε έλεγχο αρκετές χιλιάδες αγρότες. Καλούμαστε να διασταυρώσουμε ευρήματα, είτε αυτά αφορούν λάθος καλλιέργειες, είτε λάθος διαστάσεις αγροτεμαχίων, είτε διαφορές Ε9 με δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όλα αυτά δεν θέλετε να διορθωθούν; Πώς θα πάμε στην εποχή της διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», είπε ο κ. Τσιάρας.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με τον κ. Τσιάρα να απαντά ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περάσει στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ελέγχων και η διασύνδεση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι όλη η προσπάθεια γίνεται για τους έντιμους αγρότες. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η ΑΑΔΕ έχει ελεγκτικό ρόλο, ενώ την πολιτική χαράσσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χρηστίδης: «Επικοινωνιακή προπαγάνδα»

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο επιδίδεται μόνο σε επικοινωνιακή προπαγάνδα, την ώρα που τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι τεράστια. «Καταβολή των χρημάτων που οφείλετε από τα προηγούμενα χρόνια έχετε κάνει; Όχι, είναι η απάντηση. Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα έχετε κάνει; Όχι, είναι η απάντηση. Συζητάτε για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και σας ρωτώ: αυτοί που δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα χρόνια να βρουν ούτε ένα από τα λαμόγια που έκλεβαν τα χρήματα των τίμιων αγροτών, πώς θα το κάνουν τώρα;», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μπάρκας: «Η κ. Σεμερτζίδου, μεγάλο asset»

«Δεν αποκαλύψατε εσείς τις χρόνιες παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εσάς και το σύστημα της ΝΔ, που λειτουργούσε κάτω από τη σκέπη της κυβέρνησης της ΝΔ για να εισπράττει κοινοτικά κονδύλια», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας. «Πάντοτε υπήρχαν σημειακές παραβιάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν πρόστιμα για πράγματα που το ελληνικό κράτος δεν είχε κάνει. Πρώτη φορά, όμως, υπάρχει συσχέτιση ενός κόμματος με αυτές τις παραβιάσεις. Η κ. Σεμερτζίδου, μεγάλο asset! Ο κ. Ξυλούρης, ο κ. Στρατάκης, ο κ. Μελάς. Πέντε διοικητές έχουν περάσει από την εξεταστική επιτροπή. Συμπεριφέρεστε στους αγρότες λες και είναι επαίτες, ενώ τους τα χρωστάτε – δεν τους τα χαρίζετε», ανέφερε.

Καραθανασόπουλος: «Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής»

«Αν κάτι τρομοκρατεί τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, είναι η γενική μεταρρύθμιση την οποία ετοιμάζετε εσείς και άλλα κόμματα. Γιατί ή θα είσαι με την ΚΑΠ, όπως είστε εσείς μαζί με άλλα κόμματα, ή με τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Δεν γίνεται να είσαι και με τα δύο», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. Ο βουλευτής χαρακτήρισε προσχηματικό τον διάλογο που επιδιώκει το Μαξίμου με τους αγρότες και πρόσθεσε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής». Το υπόλοιπο ποτήρι, όπως τόνισε, γέμισε από το κόστος παραγωγής, το κόστος της ενέργειας, τα πανάκριβα αγροεφόδια και το αγροτικό πετρέλαιο. Για να ξεκινήσει ο διάλογος, είπε, πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις.

Αχτσιόγλου: «Κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκαλύψουν το σκάνδαλο»

«Η κυβέρνηση μάς λέει ότι ξεκινάει εποχή διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας άκουγα και δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψει ή να γελάσει κανείς. Η δική σας κυβέρνηση δεν είναι αυτή; Εσείς δεν είστε υπουργός; Δικά σας στελέχη δεν είναι αυτά που έκλεβαν τα λεφτά των επιδοτήσεων των αγροτών; Επί των δικών σας ημερών δεν συμβαίνουν αυτά;», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου. Πρόσθεσε ότι με την κυβέρνηση της ΝΔ «οδηγούμαστε να δέρνονται οι αγρότες στους δρόμους που διαμαρτύρονται και να στέλνονται τα ΜΑΤ στους αγρότες», ενώ σημείωσε ότι «είναι οι βουλευτές της ΝΔ που κάνουν ό,τι μπορούν στην εξεταστική επιτροπή για να συγκαλύψουν το σκάνδαλο». Υποστήριξε ακόμη ότι επί των ημερών της κυβέρνησης της ΝΔ οι αγρότες έχουν λάβει λιγότερα από τα μισά χρήματα που δικαιούνται σε ενισχύσεις και επιδοτήσεις.

«Λέτε ότι έχουμε τελειώσει με το αμαρτωλό καθεστώς χωρίς ελέγχους. Αυτό που σας λένε οι αγρότες –και εμείς συμφωνούμε– είναι ότι το αμαρτωλό καθεστώς όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά συνεχίζεται και σήμερα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας. Σχολίασε, μάλιστα, ότι «ένα μεγάλο μέρος των αγροτών γνωρίζει ότι έτερος υφυπουργός, ο κ. Κέλλας, είναι στη δικογραφία μέσω συνεργάτη του. Ο κ. Κέλλας, ο οποίος από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον “γαλάζιο” κ. Μπαμπασίδη, αναφέρεται ότι “αγαπάει τα ρουσφετάκια”, και συνεχίζει να είναι στην κυβέρνηση».

«Τρία ονόματα πρέπει να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή: Χιλετζάκης, Λαμπράκης, Κουτάντου. Να κληθούν στην εξεταστική. Μιλάμε για τρία λαμόγια που φέρονται να έχουν “μασήσει”, όπως λέμε στο χωριό μου, 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες ενισχύσεις. Να έρθουν εδώ να μιλήσουν», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, τονίζοντας ότι το αίτημα αυτό πρέπει να υποστηριχθεί και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.