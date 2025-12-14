Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 97-87 το Μαρούσι εκτός έδρας και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφή καθώς το βράδυ της Κυριακής (14/12) ο Πάτρικ Μπέβερλι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Τρία ονόματα είχε σημειωμένα στο χαρτάκι που κρατούσε ο Αριστοτέλος Μυστακίδης, όταν πήγε στην PAOK Sports Arena, πριν λίγα 24ωρα, για πρώτη φορά ως ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Το πρώτο ήταν αυτό του Μπριν Ταϊρί, το δεύτερο ήταν αυτό του Τίμι Άλεν και το τρίτο αυτό του Μπέβερλι.

Οι πρώτοι δύο υπέγραψαν, ανακοινώθηκαν και ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Μαρούσι και τώρα ήρθε η ώρα για να υπογράψει και ο τρίτος, με την ενίσχυση του «δικεφάλου του βορρά» να συνεχίζεται και τους φιλάθλους να ενθουσιάζονται βλέποντας το δυναμικό μπάσιμο του Μυστακίδη.

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε όλα και με τον Μπέβερλι και το βράδυ της Κυριακής (14/12) αναμένεται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα (15/12) θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα τεθεί και αυτός στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Μπέβερλι αγωνίστηκε για 12 χρόνια στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς και Μπακς, έχοντας κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ.