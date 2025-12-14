Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα…

Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», που είναι βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 απόψε στις 21:45.

Πώς συνεχίζεται η ιστορία

Επεισόδιο 11

Η δίκη που θα αλλάξει τα πάντα ξεκινά. Ο Πέτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να συγκρατήσει τον Άλκη, που λυγίζει από τις τύψεις και είναι έτοιμος να αποκαλύψει την αλήθεια. Στο δικαστήριο, ο Μανώλης ρίχνει τη «βόμβα» ότι το τροχαίο δεν ήταν ατύχημα, αλλά απόπειρα δολοφονίας, ενώ ο Δράκος κάνει μια απρόσμενη επίσκεψη στο νοσοκομείο με απειλητικές προθέσεις.

Η ένταση κορυφώνεται, οι μάσκες αρχίζουν να πέφτουν και η αλήθεια πλησιάζει επικίνδυνα.

Δείτε το τρέιλερ