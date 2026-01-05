Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «υπονομεύσει την εθνική ενότητα», μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον αγώνα» του ιρανικού λαού, με αφορμή το τρέχον κύμα διαμαρτυριών.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) είναι αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να σπείρει τη διχόνοια και να υπονομεύσει την εθνική μας ενότητα και πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και ορισμένων ριζοσπαστικών Αμερικανών αξιωματούχων δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποκίνηση βίας», είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου στην οποία παραβρέθηκε το AFP.