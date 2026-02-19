Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψή του.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι «θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ», αναφέροντας πως «μόνο οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην αστυνομία».

Όσον αφορά τον λόγο της διαμαρτυρίας, ο υπουργός είπε ότι τρεις μέρες πριν συναντήθηκε με γιατρούς και συμφώνησαν να γίνουν κινήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων. Ωστόσο, ορισμένοι από τους γιατρούς που συμμετείχαν στη συνάντηση εμφανίστηκαν σήμερα αντίθετοι στην απόφαση, σύμφωνα με τον υπουργό.

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές διαμαρτύρονται», είπε, δηλώνοντας: «Κάναμε συμφωνία τρεις μέρες πριν στο γραφείο μου και σήμερα με βρίζανε για αυτό. Φταίω εγώ τώρα μετά από εδώ, να δημοσιεύσω το βίντεο;».

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, είχε γράψει:

«Επειδή κάποιοι και κάποια κόμματα έχουν το θράσος να λένε ότι σήμερα στη Νίκαια, “απρόκλητα” η Αστυνομία κτύπησε τους διαδηλωτές, δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από τη συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην Αστυνομία. Φανταστείτε αν τα λένε αυτά με τις κάμερες ανοιχτές, τι θα έλεγαν αν δεν υπήρχαν οι κάμερες».

Επειδή κάποιοι και κάποια κόμματα έχουν το θράσος να λένε ότι σήμερα στη Νίκαια, «απρόκλητα» η Αστυνομία κτύπησε τους διαδηλωτές δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από την συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην Αστυνομία. Φανταστείτε αν τα λένε αυτά με… pic.twitter.com/yxFEMYEYF8 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

Επίσης, σε τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε λίγη ώρα μετά τα επεισόδια, είχε πει: «Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό, δυστυχώς, που μας επιτέθηκε. Αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την άφιξη του Άδωνι Γεωργιάδη στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και διαδηλωτές.

Η κατάσταση οξύνθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υγειονομικών, στο πλαίσιο των εγκαινίων των ΤΕΠ που πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας.

«Η Δημοκρατία δεν φοβάται»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε πρωινές δηλώσεις έκανε λόγο για επίθεση τραμπούκων, που στρεφόταν κατά της ίδιας της Δημοκρατίας.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι τραμπούκοι προσπάθησαν να τον εμποδίσουν δια της βίας, ο ίδιος εισήλθε στο νοσοκομείο για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ, ένα έργο που όπως σημείωσε «δεν είχαν γίνει στο νοσοκομείο αυτό εδώ και πενήντα χρόνια».

Αναφερόμενος στα επεισόδια, κατήγγειλε πως δέχτηκε προσωπική επίθεση, περιγράφοντας τον τραυματισμό του: «Το χέρι μου αυτή την στιγμή έχει μελανιάσει όλο μέσα και δεν μπορώ να το κουνήσω. Δέχτηκα αγκωνιές πάνω στο χέρι μου, κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την αστυνομία και υπεραμύνθηκε της στάσης της, χαρακτηρίζοντας «γελοίες» τις κατηγορίες για απρόκλητη βία κατά των συγκεντρωμένων, ενώ πρόσθεσε πως οι «πραγματικοί εργαζόμενοι» του νοσοκομείου τον καταχειροκρότησαν.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε τη φιλοδοξία του να παραδώσει «το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», τονίζοντας πως «κανένας τραμπούκος δεν μπορεί να σταματήσει την Ελληνική Δημοκρατία» και επικρίνοντας τα κόμματα που πήραν το μέρος των διαδηλωτών.