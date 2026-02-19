Στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση για τα επεισόδια που καταγράφηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι των δασικών πυρκαγιών, έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση» από «νοσηρές μειοψηφίες» που δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο της Υγείας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Στις δημοκρατίες, η διαμαρτυρία είναι θεμιτή. Όχι όμως και η άσκηση βίας. Σήμερα βρέθηκαν κάποια στελέχη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν στον κ. Γεωργιάδη. Είναι ντροπή και απαράδεκτο. Κανονικά θα πρέπει να καταδικαστούν αυτές οι επιθέσεις από όλα τα κόμματα. Όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια, θα έχουν την αντίδραση του νόμου. Τελεία, παράγραφος».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μίλτος Ζαμπάρας, είχε τονίσει πως ο υπουργός μετέβη στο νοσοκομείο για να εγκαινιάσει το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, δεν έχει ακόμη λειτουργήσει. «Για ακόμα μια φορά επιλέγετε συνειδητά την επικοινωνία, αντί για την κοινωνία. Την ομάδα Αλήθειας, αντί για την αλήθεια. Τη συσκότιση και τη συγκάλυψη, αντί για τη δικαιοσύνη. Τα καρτέλ και τους λίγους. Και την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περίθαλψης, αντί για τους πολλούς», υπογράμμισε.

Μίλησε δε για πρωτοφανή καταστολή σε δημόσιο χώρο υγείας: «Τα ΜΑΤ χτύπησαν με γκλομπ γιατρούς, έριξαν δακρυγόνα, άρπαξαν τον γιατρό και μέλος της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρη Ζιαζιά, και του φόρεσαν χειροπέδες, ενώ έχει χτυπηθεί στο κεφάλι άλλος γιατρός και υποβάλλεται σε εξετάσεις». Και πρόσθεσε: «Είναι ντροπή, όχι μόνο για τον υπουργό σας, αλλά συνολικά για την κυβέρνηση, που στη μόνιμη λογική της φιέστας και της επικοινωνίας, έφτασε στο σημείο να χτυπά γιατρούς και εργαζόμενους σε δημόσιο νοσοκομείο που διαμαρτύρονται, επειδή χαλούν το αφήγημά σας ότι αναβαθμίζετε το σύστημα υγείας», υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που στην πανδημία «καλούσε η κυβέρνηση περιπαικτικά να τους χειροκροτήσουμε» και σήμερα «τρώνε ξύλο».

Κατηγόρησε δε τον κ. Γεωργιάδη ότι «επανέφερε την λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων, μία ανιστόρητη και γελοία θεωρία» όταν, αυτό που υπάρχει, είναι από τη μία οι πατριώτες, οι αγωνιστές, οι κομμουνιστές, αυτοί που δίνουν και την ψυχή τους ανιδιοτελώς για την πατρίδα και από την άλλη είναι ταγματασφαλίτες, οι συνεργάτες των Γερμανών, οι γερμανοτσολιάδες, κι αυτοί οι οποίοι βλέπανε τις φωτογραφίες από την Καισαριανή και μετά κάνανε έκτροπα διαλύοντας το μνημείο».