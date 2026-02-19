Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους του πως την Παρασκευή (20/2) θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, στα play off για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ για τον αγώνα που θα γίνει την προσεχή Τρίτη (24/2) και στον οποίο η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυνηγάει μια μεγάλη ανατροπή, αναφέρει τα εξής…

«Για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen, που θα διεξαχθεί στο «Bay Arena» την Τρίτη 24/02/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω ίντερνετ (www.olympiacos.org) την Παρασκευή 20/02 από τις 11:00 έως την εξάντλησή τους.

Για την αγορά τους θα είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

*Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό εισιτηρίου διαρκείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβαν κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

*Μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας την κάρτα φιλάθλου 2025/2026 (όσοι δεν την έχουν μπορούν να την προμηθευτούν από το www.olympiacossfp.gr).

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησης.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 33€ και 100€».