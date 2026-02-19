Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ στα αγαθά έφτασε τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ήταν δηλαδή αυξημένο κατά 2,1% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εμπορίου.

Η επιδείνωση αυτή εξηγείται από τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σύγκριση με τις εξαγωγές στο σύνολο του έτους, παρά την επιβολή δασμών στα περισσότερα εισαγόμενα είδη. Οι ποικίλοι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2025 είχαν ως βασικό στόχο, κατ’ αυτόν, να εξισορροπήσουν τις εμπορικές συναλλαγές με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας. Εκτός από την Κίνα, βασικοί στόχοι του ήταν χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρ’ όλ’ αυτά, οι εισαγωγές αγαθών το 2025 αυξήθηκαν φτάνοντας τα 3,438 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών τα 895 δισεκ. δολάρια. Σύμφωνα με τον Τσαντ Μπράουν, ερευνητή στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Πίτερσον (PIIE), μία από τις αιτίες σχετίζεται με τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, «που απαιτεί ταυτόχρονα προηγμένους ημιαγωγούς, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και κινητούς σταθμούς εργασίας (crash carts) στα κέντρα δεδομένων, για την εγκατάστασή τους».

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης, όχι όμως όσο θα ήταν αναμενόμενο, φτάνοντας τα 2,1 τρισεκ. δολάρια για τα αγαθά και 1,2 τρισεκ. δολάρια για τις υπηρεσίες, χάρη κυρίως στην αεροναυπηγική βιομηχανία, τον ενεργειακό τομέα και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τον τελευταίο μήνα του έτους το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιταχύνθηκε, φτάνοντας τα 70,34 δισεκ. δολάρια, με αύξηση 32,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από όσο ανέμεναν οι αγορές, που εκτιμούσαν ότι το έλλειμμα θα κυμαινόταν τον Δεκέμβριο γύρω στα 56 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων MarketWatch. Η αύξηση του ελλείμματος τον Δεκέμβριο εξηγείται από τη μείωση των εξαγωγών και την αύξηση των εισαγωγών, κυρίως πρώτων υλών, μετάλλων και ενέργειας.

Από γεωγραφική άποψη, η ΕΕ, η Κίνα και το Μεξικό είναι οι τρεις χώρες ή περιοχές με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα ενώ με το Βιετνάμ και την Ταϊβάν καταγράφουν το μικρότερο. Στην περίπτωση της ΕΕ, το εμπορικό έλλειμα των ΗΠΑ έφτασε τα 218,8 δισεκ. δολάρια και κατά κύριο λόγο αφορά τις συναλλαγές με τέσσερις χώρες: Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία και Ιταλία. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ καταγράφουν εμπορικό πλεόνασμα με τις χώρες της Benelux, ιδίως με την Ολλανδία και εκτός ΕΕ, με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το ΑΠΕ