Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν σήμερα, Πέμπτη, οι τιμές του χρυσού, δίνοντας συνέχεια στο άλμα άνω του 2% που σημειώθηκε την προηγούμενη συνεδρίαση. Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ώθησε τους επενδυτές στην αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων, την ώρα που η επενδυτική κοινότητα αξιολογεί τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Η τιμή του χρυσού spot ενισχύθηκε κατά 0,2%, αγγίζοντας τα 4.989,09 δολάρια ανά ουγγιά στις 14:27 ώρα Ελλάδος. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ για παράδοση Απριλίου παρέμειναν σταθερά στα 5.008,60 δολάρια.

Στο επίκεντρο η γεωπολιτική αστάθεια

«Οι γεωπολιτικές ανησυχίες βρίσκονται στο προσκήνιο, εν μέσω αναφορών ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες», σημείωσε ο Jamie Dutta, αναλυτής αγοράς της Nemo.money.

Αν και ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για κάποια πρόοδο στις συνομιλίες της Γενεύης αυτή την εβδομάδα, διευκρίνισε ότι παραμένουν σημαντικές αποστάσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Στο μεταξύ, κορυφαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας συνεδρίασαν την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο, λαμβάνοντας ενημέρωση πως το σύνολο των αμερικανικών δυνάμεων που έχουν διατεθεί στην περιοχή θα βρίσκεται στις θέσεις του μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Το «μήνυμα» της Fed και τα επιτόκια

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed για τον Ιανουάριο αποκάλυψαν πως το συμβούλιο είναι διχασμένο. Το Reuters αναφέρει πως αν και υπάρχει σύμπνοια για τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, οι αξιωματούχοι διαφωνούν για τη μετέπειτα πορεία. Ορισμένα μέλη εμφανίζονται ανοιχτά σε νέες αυξήσεις εάν ο πληθωρισμός παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ενώ άλλα τάσσονται υπέρ περαιτέρω μειώσεων εάν οι πιέσεις στις τιμές υποχωρήσουν.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές προεξοφλούν επί του παρόντος την πρώτη μείωση επιτοκίων για τον προσεχή Ιούνιο. Σημειώνεται ότι ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο που δεν αποδίδει τόκο, τείνει να ευνοείται σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Άλμα για το ασήμι

Το ασήμι κατέγραψε άνοδο 0,9% στα 77,87 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το εντυπωσιακό ράλι άνω του 5% την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, το ασήμι στηρίζεται στην περιορισμένη προσφορά και στα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στο χρηματιστήριο COMEX. Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά πως το μέταλλο δεν θα θεωρείται ασφαλές εάν δεν επανέλθει πάνω από το επίπεδο των 86 δολαρίων, δεδομένης της ιστορικής διόρθωσης που προηγήθηκε στις αρχές του μήνα.