Ανέκαμψε σήμερα η τιμή του χρυσού από τα χαμηλά επίπεδα εβδομάδας, εν μέσω περιορισμένης ρευστότητας στις αγορές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Ιανουαρίου της Federal Reserve, αναζητώντας ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων.

Η εικόνα της αγοράς

Η τιμή του spot χρυσού (XAU=) ενισχύθηκε κατά 1,1%, φτάνοντας στα 4.931,61 δολάρια ανά ουγγιά (στις 08:27 ώρα Ελλάδος), καλύπτοντας μέρος των απωλειών μετά τη χθεσινή πτώση άνω του 2%. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον χρυσό στις ΗΠΑ, παραδόσεως Απριλίου, σημείωσαν άνοδο 0,9% στα 4.950,20 δολάρια.

«Οι τιμές βρίσκουν στήριξη πάνω από το επίπεδο των 4.850 δολαρίων σήμερα… πρόκειται για μια τεχνική αντίδραση», σημείωσε ο Ajay Kedia, διευθυντής της Kedia Commodities στο Μουμπάι, αποδίδοντας τη χθεσινή υποχώρηση στην προσωρινή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Στο μικροσκόπιο ο πληθωρισμός και η Fed

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την έκθεση για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE) των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο, η οποία θα δημοσιευθεί την Παρασκευή. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία των επιτοκίων εντός του έτους. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές προεξοφλούν επί του παρόντος μια πρώτη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο, γεγονός που ευνοεί τον χρυσό, καθώς το μη τοκοφόρο μέταλλο τείνει να υπεραποδίδει σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίζονται διχασμένοι:

Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Austan Goolsbee, δήλωσε πως θα μπορούσαν να εγκριθούν «αρκετές ακόμη» μειώσεις φέτος, εφόσον ο πληθωρισμός επανέλθει στον στόχο του 2%.

Αντιθέτως, ο Διοικητής Michael Barr υποστήριξε ότι μια νέα μείωση μπορεί να αργήσει σημαντικά, δεδομένων των συνεχιζόμενων κινδύνων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προβλέψεις των αναλυτών

Στο διπλωματικό πεδίο, το Ιράν και οι ΗΠΑ φαίνεται πως κατανοούν τις «κατευθυντήριες αρχές» των πυρηνικών συνομιλιών, χωρίς ωστόσο αυτό να προμηνύει άμεση συμφωνία, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί πιέσεις στο Κίεβο για ταχεία επίτευξη συμφωνίας, ενώ Ουκρανία και Ρωσία συμμετέχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Αναμένω ότι τα ράλι θα παραμείνουν περιορισμένα, με τους αγοραστές να στηρίζουν τις τιμές σε περιπτώσεις ρευστοποιήσεων. Αυτό θα διατηρήσει τον χρυσό σε ένα εύρος διακύμανσης μεταξύ 4.700 και 5.100 δολαρίων βραχυπρόθεσμα», εκτίμησε ο Matt Simpson, ανώτερος αναλυτής της StoneX.

Τέλος, η τιμή του ασημιού σημείωσε σημαντική άνοδο 2,9% στα 75,58 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη βουτιά άνω του 5% που κατέγραψε την Τρίτη.