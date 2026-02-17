Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε την Τρίτη η τιμή του χρυσού, καταγράφοντας απώλειες που ξεπέρασαν το 2%. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό της ρευστότητας λόγω αργιών σε κομβικές διεθνείς αγορές, στην ενίσχυση του δολαρίου, αλλά και στην προσωρινή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Συγκεκριμένα η τιμή του χρυσού υποχώρησε νωρίτερα κατά 1,9%, διαμορφούμενη στα $4.898,53 ανά ουγγια, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το χαμηλό εβδομάδας των $4.862. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο σημείωσαν πτώση 2,6%, στα $4.917,70.

Οι παράγοντες της πτώσης

Ισχυρό Δολάριο : Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,2% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων. Η άνοδος του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για κατόχους άλλων νομισμάτων, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Χαμηλή Ρευστότητα : «Η περιορισμένη ρευστότητα λόγω των αργιών το τελευταίο 24ωρο, ιδιαίτερα στην Κίνα και την Ασία, αλλά προφανώς και στις ΗΠΑ, οδήγησε σε έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος», σχολίασε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Capital.com.

Γεωπολιτική Αποκλιμάκωση: Οι ελπίδες για διπλωματικές λύσεις μείωσαν το ενδιαφέρον για το «καταφύγιο» του χρυσού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη, ενώ στην ίδια πόλη αναμένονται συναντήσεις Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων με αμερικανική μεσολάβηση.



Το βλέμμα στη Fed

Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Federal Reserve (Ιανουάριος) την Τετάρτη, αναζητώντας ενδείξεις για τη μελλοντική νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές προεξοφλούν την πρώτη από τις τρεις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων για φέτος τον προσεχή Ιούνιο.

Το Reuters εξηγεί ότι ο χρυσός, ως μη τοκοφόρο περιουσιακό στοιχείο, ευνοείται παραδοσιακά σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Τεχνική ανάλυση και προοπτικές

Σύμφωνα με τον αναλυτή Ilya Spivak, το άμεσο ανώτατο όριο για τον χρυσό εντοπίζεται γύρω στα $5.120. Ο επόμενος ουσιαστικός στόχος είναι η επιστροφή στα υψηλά των $5.600, πριν το μέταλλο επιχειρήσει νέα ιστορικά ρεκόρ.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε και το ασήμι, η τιμή του οποίου υποχώρησε κατά 2,8% στα $74,46 ανά ουγγιά, έχοντας καταγράψει νωρίτερα ενδοσυνεδριακές απώλειες άνω του 5%.