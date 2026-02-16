Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, δεχόμενες πιέσεις από τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών, καθώς οι αγορές σε ΗΠΑ και Κίνα παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών. Παράλληλα, μέρος των επενδυτών προχώρησε σε κατοχύρωση κερδών, μετά το εντυπωσιακό άλμα της τάξεως του 2,5% που σημειώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού σποτ υποχώρησε κατά 0,9%, στα 4.997,59 δολάρια ανά ουγγιά (στις 09:26 ώρα Ελλάδος), έχοντας νωρίτερα καταγράψει απώλειες που ξεπέρασαν το 1%. Στην αγορά παραγώγων των ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωση για παράδοση τον Απρίλιο υποχώρησαν κατά 0,6%, διαμορφούμενα στα 5.017,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Τι λένε οι αναλυτές

«Ο χρυσός απώλεσε μέρος των κερδών που κατέγραψε την Παρασκευή μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό (CPI), εξαιτίας των περιορισμένων συναλλαγών και της έλλειψης νέων καταλυτών για περαιτέρω άνοδο», σχολίασε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής της KCM. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση και στις κινήσεις ρευστοποίησης κερδών (profit-taking) κατά τη σημερινή ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές αγορές παραμένουν κλειστές λόγω της Ημέρας των Προέδρων (Presidents’ Day), ενώ στην Κίνα η αγορά παραμένει κλειστή για τον εορτασμό του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Ο πληθωρισμός και το βλέμμα στα επιτόκια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας (BLS), ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο, έναντι ανόδου 0,3% τον Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν αύξηση της τάξεως του 0,3%.

Οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πλέον ότι η κεντρική τράπεζα (Fed) θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια κατά την επόμενη συνεδρίασή της στις 18 Μαρτίου. Ωστόσο, οι προβλέψεις «τιμολογούν» συνολικές μειώσεις επιτοκίων ύψους 75 μονάδων βάσης για φέτος, με την πρώτη μείωση να αναμένεται τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Καθώς ο χρυσός αποτελεί περιουσιακό στοιχείο που δεν αποδίδει μερίσματα ή τόκους, το Reuters αναφέρει ότι τείνει να ευνοείται σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

«Για να καταφέρει ο χρυσός να προσεγγίσει το επίπεδο των 6.000 δολαρίων πριν από το τέλος του έτους, θα απαιτηθεί πιθανότατα το δολάριο να βρεθεί ξανά σε πτωτική τροχιά», κατέληξε ο Γουότερερ.