Ανοδικά κινήθηκε σήμερα Παρασκευή, 13/02, η τιμή του χρυσού με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της δημοσίευσης των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, ειδικά μετά τα ισχυρά δεδομένα από την αγορά εργασίας που περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις.

Η εικόνα της αγοράς

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,6% στα 4.949,99 δολάρια ανά ουγγιά νωρίτερα σήμερα, ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται κοντά στα 4.983 δολάρια. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό στις ΗΠΑ (παράδοσης Απριλίου) ενισχύθηκαν κατά 0,4%, αγγίζοντας τα 4.968 δολάρια.

«Με τη μεταβλητότητα σε αυτά τα επίπεδα, τα “στρογγυλά” ψυχολογικά όρια λειτουργούν ως δείκτες για την τοποθέτηση των επενδυτών, και κάθε διάσπαση αυτών των επιπέδων επιταχύνει τις κινήσεις στην αγορά», σχολίασε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Capital.com.

Πιέσεις από τις διεθνείς αγορές και τα επιτόκια

Την Πέμπτη, ο χρυσός διολίσθησε κατά 3%, υποχωρώντας κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 5.000 δολαρίων, καθώς οι πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο εντάθηκαν μετά το sell-off στις χρηματιστηριακές αγορές. Σύμφωνα με τον Rodda, τα πολύτιμα μέταλλα ακολούθησαν την πτώση των μετοχών χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος μακροοικονομικός καταλύτης γι’ αυτή τη συσχέτιση.

Την ίδια στιγμή, οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν την Παρασκευή από τα ιστορικά υψηλά τους, καθώς οι ανησυχίες για τη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους στον τεχνολογικό κλάδο έπληξαν κολοσσούς όπως η Apple.

Το βλέμμα στη Fed

Το «κίτρινο μέταλλο» βρέθηκε υπό νέα πίεση μετά τα στοιχεία της Τετάρτης, τα οποία έδειξαν ότι η αμερικανική αγορά εργασίας ξεκίνησε το 2026 με πολύ μεγαλύτερη δυναμική από την αναμενόμενη. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την εκτίμηση ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed ενδέχεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πλέον, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται σύμφωνα με το Reuters, στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται εντός της ημέρας. Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους, με την πρώτη να αναμένεται τον Ιούνιο. Σημειώνεται ότι ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο που δεν αποδίδει τόκο, τείνει να ευνοείται σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.