Υποχώρησαν σήμερα οι τιμές του χρυσού, καθώς τα στοιχεία για την εργασία στις ΗΠΑ που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed). Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου άσκησε επιπλέον πιέσεις στην αγορά των μετάλλων.

Η εικόνα της αγοράς των πολύτιμων μετάλλων

Χρυσός (Spot): Υποχώρησε κατά 0,3% στα 5.064,90 δολάρια ανά ουγγιά.

στα 5.064,90 δολάρια ανά ουγγιά. Χρυσός (Συμβόλαια Απριλίου): Κατέγραψε πτώση 0,2% , με την τιμή να διαμορφώνεται στα 5.086,30 δολάρια.

, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 5.086,30 δολάρια. Ασήμι (Spot): Σημείωσε απώλειες 0,5% στα 83,59 δολάρια ανά ουγγιά, διορθώνοντας μετά το χθεσινό άλμα του 4%.

Η επίδραση των μακροοικονομικών στοιχείων

«Ο χρυσός υποχώρησε από τα επίπεδα άνω των 5.100 δολαρίων και το ασήμι από τα 86 δολάρια, καθώς τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μείωσαν τις πιθανότητες για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων, ενισχύοντας ταυτόχρονα το δολάριο», σχολίασε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

Η άνοδος του δείκτη δολαρίου κατέστησε τα μέταλλα που τιμολογούνται σε αμερικανικό νόμισμα ακριβότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων. Σύμφωνα με τον Hansen, η αγορά εστιάζει πλέον εκ νέου στα εισερχόμενα οικονομικά δεδομένα, ενώ η επερχόμενη αργία για το Σεληνιακό Νέο Έτος στην Κίνα ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τη διάθεση για ρίσκο και τη ρευστότητα.

Η ακτινογραφία της αγοράς εργασίας

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed φαίνεται πλέον πιθανότερο να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι η αμερικανική αγορά εργασίας ξεκίνησε το 2026 με πολύ ισχυρότερους ρυθμούς από ό,τι είχε προβλεφθεί.

Συγκεκριμένα:

Οι νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 130.000 τον Ιανουάριο (έναντι πρόβλεψης για 70.000).

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου αναθεωρήθηκαν πτωτικά στις 48.000 θέσεις.

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,3%.

Υπενθυμίζεται ότι τα χαμηλότερα επιτόκια ευνοούν τον χρυσό, καθώς μειώνουν το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση του μετάλλου, το οποίο δεν αποδίδει τόκους (non-yielding asset).

Πλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται, σύμφωνα με το Reuters, στις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας που αναμένονται αργότερα σήμερα, καθώς και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, τα οποία θα δώσουν νέα σήματα για τη μελλοντική νομισματική πολιτική της Fed.