Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, αντλώντας ώθηση από την υποχώρηση του δολαρίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στα κρίσιμα στοιχεία για την αγορά εργασίας, αναζητώντας ενδείξεις για τη μελλοντική νομισματική πολιτική της FED.

Η τιμή του χρυσού (spot) σημείωσε άνοδο 1,8%, διαμορφούμενη στα 5.111,30 δολάρια ανά ουγγιά. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον Απρίλιο ενισχύθηκαν κατά 2,1% στα 5.136,50 δολάρια.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και τα υπόλοιπα μέταλλα:

Το ασήμι ανέκαμψε με άλμα 6,6% στα 85,98 δολάρια, μετά τις απώλειες άνω του 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 4,8% στα 2.187,30 δολάρια.

Το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 3,5%, αγγίζοντας τα 1.767,10 δολάρια.

Το δολάριο και οι αποδόσεις των ομολόγων «πριμοδοτούν» το μέταλλο

Η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος σε χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων κατέστησε τον χρυσό πιο ελκυστικό για αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα. «Η αποδυνάμωση του δολαρίου τις τελευταίες ημέρες βοηθά τον χρυσό και πιθανότατα ωθεί τις τιμές υψηλότερα σήμερα», σχολίασε ο Carsten Menke, αναλυτής της Julius Baer.

Επιπλέον, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου των ΗΠΑ υποχώρησε σε χαμηλό σχεδόν ενός μηνός. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τα στοιχεία που έδειξαν κάμψη στις λιανικές πωλήσεις τον Δεκέμβριο και πτωτικές αναθεωρήσεις για τους προηγούμενους μήνες. Σύμφωνα με το Bloomberg, η πτώση των αποδόσεων περιορίζει το «κόστος ευκαιρίας» για τη διακράτηση μη τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων, όπως ο χρυσός.

Στο μικροσκόπιο η Fed και η απασχόληση

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, με το ποσοστό της ανεργίας να υποχωρεί στο 4,3%, σύμφωνα με το Reuters. Πρόκειται για ενδείξεις που ενδέχεται να προσφέρουν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) το περιθώριο να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για κάποιο διάστημα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρακολουθούν την πορεία του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, οι μη γεωργικές μισθώσεις (nonfarm payrolls) αυξήθηκαν κατά 130.000 τον περασμένο μήνα, μετά την πτωτικά αναθεωρημένη αύξηση κατά 48.000 τον Δεκέμβριο. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι προέβλεπαν αύξηση της τάξεως των 70.000 θέσεων. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας σημείωσε πτώση από το 4,4% του Δεκεμβρίου.

Η απρόσμενα θετική εικόνα των προσλήψεων αποδίδεται εν μέρει στο γεγονός ότι κλάδοι που επηρεάζονται από την εποχικότητα, όπως το λιανεμπόριο και οι εταιρείες ταχυμεταφορών, είχαν προχωρήσει σε λιγότερες προσλήψεις προσωπικού για την εορταστική περίοδο πέρυσι. Καθώς ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά ο μήνας των μαζικών εποχικών απολύσεων, ο περιορισμένος αριθμός προσλήψεων το προηγούμενο διάστημα οδήγησε σε λιγότερες περικοπές θέσεων τώρα, ενισχύοντας τελικά τον τελικό αριθμό της απασχόλησης.