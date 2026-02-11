Στη Wall Street, η εντεινόμενη αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης ασκεί ισχυρές πιέσεις στους τίτλους όσων εταιρειών θεωρούνται εκτεθειμένες στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επηρεάζοντας από εξειδικευμένους παρόχους λογισμικού μέχρι κολοσσούς διαχείρισης κεφαλαίων.

Το τελευταίο κύμα ρευστοποιήσεων ξέσπασε την Τρίτη, όταν ένα νέο εργαλείο φορολογικής στρατηγικής από την άγνωστη στο ευρύ κοινό startup, Altruist Corp., προκάλεσε «βουτιά» άνω του 7% στις μετοχές των Charles Schwab, Raymond James Financial και LPL Financial. Για ορισμένους από αυτούς τους τίτλους, ήταν η χειρότερη συνεδρίαση από την περίοδο της χρηματιστηριακής κρίσης του «εμπορικού πολέμου» τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο δείγμα μιας κυρίαρχης πλέον νοοτροπίας στην αγορά: «πούλα πρώτα και ρώτα μετά». Καθώς εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια διοχετεύονται στο AI, τα νέα προϊόντα που αναδύονται σπέρνουν την ανησυχία για το πώς η τεχνολογία μπορεί να ανατρέψει ολόκληρους κλάδους.

«Κάθε εταιρεία που διατρέχει έστω και τον παραμικρό κίνδυνο ψηφιακού μετασχηματισμού πωλείται αδιακρίτως», αναφέρει ο John Belton, διαχειριστής κεφαλαίων στην Gabelli Funds.

Από το κυνήγι του κέρδους στον φόβο της εκτόπισης

Τα τελευταία χρόνια, το AI είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, οδηγώντας τις τεχνολογικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά. Ενώ η αγορά αναρωτιόταν αν πρόκειται για μια «φούσκα» έτοιμη να σκάσει ή για την απαρχή μιας νέας εποχής παραγωγικότητας, την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε μια θεαματική στροφή. Αντί να αναζητούν τους επόμενους «νικητές», οι επενδυτές προσπαθούν πλέον μανιωδώς να αποφύγουν εταιρείες που κινδυνεύουν με εκτοπισμό από την αγορά.

Εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν ήδη εισχωρήσει δυναμικά στη μηχανική λογισμικού, βοηθώντας τους προγραμματιστές στη συγγραφή και τον έλεγχο κώδικα, ενώ επεκτείνονται σταδιακά και σε άλλους κλάδους.

Αβεβαιότητα και υπερτιμημένες μετοχές

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Bloomberg, παραμένουν ερωτήματα για το πώς θα υιοθετηθεί τελικά η τεχνολογία. Ο τραπεζικός κλάδος, για παράδειγμα, έχει δεχτεί κατά καιρούς προκλήσεις από τα κρυπτονομίσματα και τις ψηφιακές υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να κλονιστεί η κυριαρχία του.

Η τρέχουσα υποχώρηση των τιμών ίσως αντικατοπτρίζει και μια γενικότερη νευρικότητα. Το παρατεταμένο ράλι, τροφοδοτούμενο από τις δαπάνες για την AI και την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, έχει οδηγήσει τις αποτιμήσεις στα ύψη, καθιστώντας τους επενδυτές εξαιρετικά ευαίσθητους σε κάθε σήμα αντιστροφής του κλίματος.

«Μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για το πώς θα είναι ο κόσμος σε πέντε χρόνια λόγω της AI, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε», επισημαίνει ο Ross Gerber, CEO της Gerber Kawasaki. «Οι αγορές προσπαθούν να προεξοφλήσουν εξελίξεις, ενώ βρισκόμαστε ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο».