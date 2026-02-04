Αναταράξεις στις διεθνείς αγορές έχει προκαλέσει από χθες Τρίτη η ανησυχία ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσουν το παραδοσιακό λογισμικό, ενώ στο στόχαστρο των επενδυτών βρέθηκαν οι μετοχές πολλών εταιρειών τεχνολογίας.

Το πρωί της Τρίτης, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στην ανακοίνωση της Anthropic για την προσθήκη νέων νομικών εργαλείων στον ψηφιακό βοηθό «Cowork», τα οποία στοχεύουν στην αυτοματοποίηση της σύνταξης εγγράφων και της νομικής έρευνας.

Οι μετοχές των εταιρειών Thomson Reuters, Legalzoom.com και του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG), οι οποίες παρέχουν νομικά εργαλεία ή βάσεις δεδομένων, σημείωσαν πτώση άνω του 12%. Μέχρι το απόγευμα, το κύμα ρευστοποιήσεων είχε εξαπλωθεί στο σύνολο της αγοράς λογισμικού.

Δύο δείκτες του S&P που παρακολουθούν μετοχές λογισμικού, χρηματοοικονομικών δεδομένων και χρηματιστηρίων έχασαν συνολικά περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

«Αν τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα όσο ακούμε από την OpenAI και την Anthropic, αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα. Οι επενδυτές αρχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο οποιαδήποτε εταιρεία θα μπορούσε να υποστεί πλήγμα, γεγονός που επηρεάζει κάθε είδους εφαρμογή λογισμικού», δήλωσε ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της B. Riley Wealth Management.

Εδώ και εβδομάδες, στελέχη της Silicon Valley και προγραμματιστές πλέκουν το εγκώμιο του μοντέλου Claude της Anthropic, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ικανότητά του να αναλαμβάνει τον έλεγχο επιφανειών εργασίας και να ολοκληρώνει προγραμματιστικά έργα με σχετική αυτονομία.

Παρόλο που και άλλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν παρόμοιες δυνατότητες, εκατομμύρια χρήστες τις ανακαλύπτουν τώρα, χρησιμοποιώντας τις για τη συγγραφή λογισμικού και την ανάλυση δεδομένων. Οι εταιρείες λογισμικού από την πλευρά τους επισημαίνουν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι η συγγραφή κώδικα είναι συχνά το ευκολότερο κομμάτι στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στα εξειδικευμένα δεδομένα. Ωστόσο, η νευρικότητα των επενδυτών παραμένει έντονη.