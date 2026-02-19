Ανοδικά συνέχισε να κινείται το δολάριο σήμερα, Πέμπτη 19/02, διατηρώντας τα κέρδη που σημείωσε μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Federal Reserve. Τα στοιχεία έδειξαν πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν βιάζονται να προχωρήσουν σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, ενώ ορισμένοι εμφανίζονται ανοικτοί ακόμα και σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί «επίμονος».

Γεωπολιτική αβεβαιότητα

Παράλληλα, η επενδυτική ψυχολογία επηρεάζεται από τις αναφορές για σημαντική συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ο φόβος για μια πιθανή σύρραξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου και έστρεψε τα κεφάλαια προς τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια».

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σταθεροποίησε τα κέρδη της Τετάρτης έναντι του ευρώ και του γεν, με το ενιαίο νόμισμα να διατηρείται οριακά κάτω από το επίπεδο του $1,18. Την ίδια ώρα, ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια

Τα πρακτικά της Fed αποκάλυψαν πως το συμβούλιο είναι διχασμένο σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων. Όπως προκύπτει, ο επόμενος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, που αναλαμβάνει καθήκοντα τον Μάιο, θα αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια επιβολής μειώσεων στα επιτόκια.

Αν και ορισμένοι αξιωματούχοι προσδοκούν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα συγκρατήσει τον πληθωρισμό, το Reuters αναφέρει πως η πλειονότητα προειδοποίησε πως η πρόοδος ενδέχεται να είναι αργή και ανισόρροπη.

«Αυτό υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη για νέες μειώσεις, τουλάχιστον όχι πριν από τη λήξη της θητείας του Jerome Powell τον Μάιο», σχολίασε ο Peter Dragicevich, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της Corpay.

Η δυναμική του δολαρίου τροφοδοτείται και από τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα. Η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ σημείωσε τον Ιανουάριο τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 11 μηνών, ενώ θετικά κινήθηκαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες. Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στις αυριανές ανακοινώσεις για τους δείκτες PMI και τα στοιχεία του αμερικανικού ΑΕΠ.