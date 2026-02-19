Μια διαδρομή δεκαετιών στα ερτζιανά και τον έντυπο τύπο ολοκληρώθηκε σήμερα με την απώλεια της Ντέπυς Νικολοπούλου. Η δημοσιογράφος, που έγινε ευρύτερα γνωστή για τη στενή σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξε με τους Έλληνες του εξωτερικού, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών.

Η γέφυρα με τον απόδημο ελληνισμό μέσω της ΕΡΑ

Από το 1970 και για ολόκληρη την καριέρα της μέχρι τη συνταξιοδότηση, η καρδιά της δραστηριότητάς της χτυπούσε στη «Φωνή της Ελλάδας». Μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑ, η Νικολοπούλου επιμελούνταν και παρουσίαζε την εκπομπή «Το ραδιοφωνικό ταχυδρομείο της Φωνής της Ελλάδας: Μας ρωτάτε, σας απαντάμε».

Ήταν μια προσπάθεια που λειτούργησε ως ζωντανός δίαυλος επικοινωνίας για την Ομογένεια, προσφέροντας λύσεις και απαντήσεις στους προβληματισμούς των Ελλήνων της διασποράς. Για αυτή ακριβώς την αφοσίωση, ο Σύνδεσμος Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος της απένειμε το 2024 το Βραβείο Ευπρέπειας.

Από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στην ποίηση και τη ζωγραφική

Η αφετηρία της στη δημοσιογραφία τοποθετείται το 1967 στην εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς», όπου κάλυπτε το ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Γεννημένη στον Πύργο Ηλείας το 1944, η Νικολοπούλου δεν περιορίστηκε στις ειδήσεις.

Η ανησυχία της για την τέχνη εκφράστηκε μέσα από την έκδοση ποιητικών συλλογών, οι οποίες έτυχαν διακρίσεων, αλλά και μέσα από τη ζωγραφική, συμμετέχοντας σε πολυάριθμες εκθέσεις εντός και εκτός συνόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ανακοινώνοντας την απώλειά της, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα παιδιά της, τον Νικόλα και τη Νατάσα, η οποία συνεχίζει την παράδοση της μητέρας της στον χώρο των ΜΜΕ.