Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ο Δήμος Σουλίου πραγματοποιεί εκδηλώσεις προκειμένου να τιμήσουν τους Σουλιώτες και τους αγώνες τους. Ο Δήμος Σουλίου, απηύθυνε πρόσκληση προς την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ώστε να παραστεί στις συγκεκριμένες εορτές μνήμης σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ξενοφώντα Σκιντζή στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha.

«Είναι αλήθεια. Θα καλέσουμε την πρέσβειρα στο δήμο μας, στο Σούλι, στην Παραμυθιά, στις γιορτές του Σουλίου. Έχουμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου τις γιορτές του Σουλίου και θα είναι τιμή μας να παρευρεθεί η πρέσβειρα εδώ, να την ξεναγήσουμε, να δει το Σούλι, να δει την Παραμυθιά, να δει τον Αχέροντα, να δει στην Παραμυθιά το σχολείο Βούλγαρη, της οικογένειας Βούλγαρη, δωρεά του Σωτήριου Βούλγαρη. Θα ’τανε τιμή για τον δήμο μας», ανέφερε ο δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ντάνης.

Αναφερόμενος στις παραδοσιακές φορεσιές, σημείωσε: «Οι φορεσιές είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Άμα θα θέλει να τις βάλει, όχι… δεν ξέρω τι να σας πω. Μακάρι να θέλει να τις βάλει, θα ’ναι ακόμα πιο μεγάλη τιμή για τον τόπο μας».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο ιστορικό μουσείο που θα εγκαινιαστεί σύντομα στην Παραμυθιά, στο πρώην σχολείο Βούλγαρη, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Σωτήριος Βούλγαρης, ιδρυτή του διεθνούς οίκου κοσμημάτων Bulgari.

«Ήταν εδώ σχολείο, το οποίο έκλεισε τα τελευταία 15 χρόνια και έκτοτε έχει γίνει σιγά-σιγά ένας πολυχώρος, ένα μουσείο που έχει εκθέματα από όλη την περιοχή», κατέληξε ο δήμαρχος.