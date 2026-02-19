Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 τον Πανιώνιο στον πρώτο ημιτελικό του CEV Challenge Cup και έχει μεγάλο προβάδισμα, πλέον, για την πρόκριση στον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του στο βόλεϊ γυναικών.

Ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι για το ελληνικό βόλεϊ καθώς για πρώτη φορά δύο ομάδες της χώρας μας βρέθηκαν αντιμέτωπες σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και οι «πράσινες» έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον τελικό, ο οποίος θα είναι ο τρίτος της ιστορίας τους.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 14-14, εκεί όμως ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 5-0, ξέφυγε με 19-14 και τελικά έφτασε στο 25-18 και έκανε το 1-0.

Η απάντηση των «κυανέρυθρων» ήρθε στο δεύτερο, στο οποίο έγιναν απίθανες ανατροπές. Με το σκορ 13-19 οι γηπεδούχες κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να προηγηθούν με 24-20, οι φιλοξενούμενες όμως δεν τα παράτησαν και τελικά πήραν το σετ με 29-27 και έκαναν το 1-1.

Στο τρίτο σετ το «τριφύλλι» προηγήθηκε με 22-16, ο Πανιώνιος κατάφερε να μειώσει και να κάνει το σκορ 24-22, με επίθεση της Μπένετ όμως έγινε το 25-22 και το 2-1 στα σετ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπήκε δυνατά και στο τέταρτο.

Εκεί, πήρε από νωρίς το προβάδισμα και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο, φτάνοντας στο 25-18 και παίρνοντας τη νίκη με 3-1, σκορ που του δίνει μεγάλο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Τα σετ: 25-18, 27-29, 25-22, 25-18