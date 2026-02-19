Πριν ξεκινήσει μια πιο ήρεμη ζωή ως παντρεμένη μητέρα δύο παιδιών, η πριγκίπισσα Μπεατρίς ήταν γνωστή για τις συνεχείς πολυτελείς διακοπές της, με ερωτήματα να επανέρχονται σήμερα σχετικά με το ποιος χρηματοδοτούσε τον τρόπο ζωής που χαρακτήρισε τα 20 της χρόνια, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Η μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον, σήμερα 37 ετών, συνδυάζει πλέον τις βασιλικές της υποχρεώσεις με τη μητρότητα και τη θέση της ως διευθύνουσα σύμβουλος της τεχνολογικής συμβουλευτικής εταιρείας BY-EQ, την οποία ίδρυσε το 2022.

Ωστόσο, πριν από περίπου μία δεκαετία, το όνομά της συνδεόταν με έναν εξαιρετικά πολυτελή τρόπο ζωής. Το 2015, η Μπεατρίς είχε προγραμματίσει 17 ταξίδια αναψυχής, κάνοντας σκι στο Βερμπιέ, διασκεδάζοντας στο Σεν Τροπέ και την Ίμπιζα και χαλαρώνοντας σε υπερπολυτελή γιοτ μαζί με μέλη της παγκόσμιας ελίτ. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στη Sony με ετήσιο μισθό περίπου 19.500 λιρών, γεγονός που προκάλεσε απορίες για το πώς μπορούσε να καλύψει τα τεράστια έξοδα.

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζουίλιαμς δήλωσε ότι το εισόδημά της «δεν δικαιολογούσε έναν τόσο υπερβολικό τρόπο ζωής», προσθέτοντας ότι πλέον τίθενται σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο των οικονομικών δραστηριοτήτων του πατέρα της, αλλά και για την οικονομική εξάρτηση της μητέρας της από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η επαναφορά αυτών των ερωτημάτων συνδέεται άμεσα με τις αποκαλύψεις των λεγόμενων «Epstein Files». Σύμφωνα με έγγραφα, το 2015 ο Έπσταϊν είχε στείλει email σε γνωστό του, αναφέροντας ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας για μια συνάντηση με την πριγκίπισσα, καθώς εκείνη «τον συμπαθούσε».

Την ίδια χρονιά, η Μπεατρίς φωτογραφήθηκε να απολαμβάνει τον ήλιο στο υπερπολυτελές γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς στην Ίμπιζα. Εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με στέλεχος της Uber, ενώ αργότερα επιβιβάστηκε και σε γιοτ του Ντέιβιντ Γκέφεν, όπου βρίσκονταν μεταξύ άλλων η Όπρα Γουίνφρεϊ και ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ.

Το 2015, το συνολικό κόστος των πολυτελών ταξιδιών της –15 διεθνείς αποδράσεις– εκτιμήθηκε στις 300.000 λίρες. Παρότι υπήρχαν φήμες ότι επωφελούνταν από προνόμια λόγω του βασιλικού τίτλου της ή από πλούσιους συντρόφους, άτομα από το περιβάλλον της επέμεναν ότι τα περισσότερα έξοδα καλύπτονταν από τους γονείς της.

Ωστόσο, τα νέα έγγραφα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Ο Έπσταϊν φέρεται να χρηματοδοτούσε τη Σάρα Φέργκιουσον επί 15 χρόνια, κάτι που ο ίδιος παραδέχτηκε σε ιδιωτικά μηνύματα. Η δούκισσα είχε ζητήσει ακόμη και εργασία από τον Έπσταϊν, επικαλούμενη οικονομική ανάγκη, ενώ σε email είχε φτάσει στο σημείο να του προτείνει γάμο.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας Άντριου δεχόταν έντονη κριτική για τις οικονομικές του συναλλαγές και τον πολυτελή τρόπο ζωής του, την ώρα που το επίσημο εισόδημά του θεωρούνταν ανεπαρκές για τέτοιες δαπάνες. Η παραίτησή του από τον ρόλο του ειδικού εμπορικού απεσταλμένου το 2011 ήρθε μετά από σάλο που προκάλεσαν φωτογραφίες του με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στις αδελφές Μπεατρίς και Ευγενία, οι ίδιες δηλώνουν «σοκαρισμένες και βαθιά αμήχανες» από το περιεχόμενο των αποκαλύψεων, μαθαίνοντας το εύρος της σχέσης των γονιών τους με τον Έπσταϊν. Όπως αναφέρεται, δεν είχαν πλήρη εικόνα των γεγονότων και πλέον καλούνται να διαχειριστούν το βάρος ενός παρελθόντος που επανέρχεται στο προσκήνιο.