Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν είναι στην Τούμπα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για το Europa League και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λέγοντας πως χαίρεται που υπάρχει λιγότερη γκρίνια για τη διαιτησία.

Ο πρόεδρος της UEFA κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των επτά οπαδών του «δικεφάλου του βορρά» που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και έκανε δηλώσεις στον ΑNT1 πριν την έναρξη του αγώνα με την ισπανική ομάδα, λέγοντας τα εξής…

Για τους οπαδούς που σκοτώθηκαν: «Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Ήταν ένα τραγικό γεγονός για το οποίο πενθεί ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια τίμησε τη μνήμη τους».

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ομάδες έχουν και πάλι να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε καλό δρόμο και χαίρομαι που έχει μειωθεί η γκρίνια για τη διαιτησία».

Για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση: «Ο Μάκης δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος πρόεδρος ομοσπονδίας με τον οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία αλλά και ένας πραγματικός φίλος. Είναι ένας από τους λόγους που η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο τιμώντας και τα 100 χρόνια της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας».